Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Στην Αγορά μια ταινία βρίσκει ανθρώπους που θα την αγαπήσουν για να βγει στις αίθουσες

Από πρέσβης στην Αγορά του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Φώτης Σεργουλόπουλος θέλει στο μέλλον να δοκιμάσει την τύχη του σε αυτό το αναπτυξιακό κομμάτι της διοργάνωσης, με δικό του σενάριο, για μια ταινία μαζί με την Πατρίσια Φιλντ.

Η σχέση του με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, «στην εποχή του Β’ εξώστη», όπως λέει, όταν είχε τελειώσει τη Δραματική Σχολή στην Αθήνα και στο Παρίσι. Θυμάται ότι εκείνη την εποχή, όλο το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της Αθήνας ερχόταν στο Φεστιβάλ.

Φέτος, είναι ο πρέσβης της Αγοράς στην 62η διοργάνωση. «Πρέσβης. Στην αρχή μού φάνηκε λίγο βαρύγδουπο, αλλά μετά σκέφτηκα ότι ένας πρέσβης είναι αυτός που εκπροσωπεί και μιλά για κάποιον άλλο. Από την άλλη είναι πολύ τιμητικό», επισημαίνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο παρουσιαστής, ηθοποιός και επιχειρηματίας.

Αυτό που προσπαθεί να κάνει κατά τη διάρκεια του φετινού Φεστιβάλ είναι να δώσει στον κόσμο να καταλάβει τι είναι η Αγορά. «Θα το έχω πετύχει, εάν μπορέσουν ορισμένοι άνθρωποι να πάρουν μια ιδέα από αυτό και την επόμενη χρονιά να κάνουν το βήμα και να συμμετάσχουν στην Αγορά», λέει.

Η Αγορά είναι η «καρδιά» του Φεστιβάλ

«Η Αγορά είναι ίσως το πιο “ζωντανό” κομμάτι του Φεστιβάλ, με μεγάλο ενδιαφέρον για τους δημιουργούς, αφού κάθε χρόνο -από το 2005 που ξεκίνησε- φέρνει σε επαφή τους διεθνείς επαγγελματίες του χώρου με την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα», σημειώνει και εξηγεί ότι αυτή τη στιγμή, στην Αγορά υπάρχουν ταινίες, οι οποίες είναι στο τελικό στάδιο και θέλουν κάποιους ανθρώπους να τις βοηθήσουν ώστε να βγουν στις αίθουσες.

Επίσης, υπάρχουν πολλά σενάρια και άνθρωποι του κινηματογράφου έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να τα διαβάσουν και να συζητήσουν με τους δημιουργούς. «Είναι ένα κομμάτι του φεστιβάλ που αντιπροσωπεύει τη λέξη αγορά τόσο με την έννοια της δημόσιας συζήτησης, όσο και με τη σύγχρονη έννοια που αναφέρεται στην οικονομική ανταλλαγή», επισημαίνει ο κ. Σεργουλόπουλος, χαρακτηρίζοντας αυτή τη δραστηριότητα «το πιο εξωστρεφές κομμάτι του φεστιβάλ».

Θυμίζει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία βγήκαν πολλές ταινίες και σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος το 2008 είχε παρουσιάσει στα Works in Progress της Αγοράς ένα απόσπασμα από την ταινία του «Κυνόδοντας». «Εδώ βρέθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να το φτιάξουν», τονίζει.

Όλα μαθαίνονται

Πέρα από το συναίσθημα του σκηνοθέτη και του σεναριογράφου, υπογραμμίζει ότι στον κινηματογράφο πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι της βιομηχανίας, το οποίο προκαλεί μεγάλη αγωνία στους δημιουργούς. «Είναι πολύ σημαντικό να βρει μια ταινία τους ανθρώπους που θα την αγαπήσουν από πριν και θα μπορέσουν μετά να τη δώσουν στο σινεμά», εξηγεί και προσθέτει ότι, φέτος, στην Αγορά έχει δύο πολύ σημαντικά κομμάτια: το κάστινγκ και το μοντάζ. «Με το ένα ξεκινάς την ταινία και με το άλλο την τελειώνεις. Είναι τα αθέατα κομμάτια, αυτά όμως που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μιας ταινίας».

Έχοντας βρεθεί ο ίδιος αντιμέτωπος με όλο τον κύκλο εργασιών, μπροστά από τις κάμερες ως ηθοποιός και παρουσιαστής, ως δημιουργός, ως υπεύθυνος εκπομπών και ως επιχειρηματίας, γνωρίζει καλά την αγωνία που έχουν αυτές οι διαδικασίες. «Όλα είναι απαραίτητα και όλα μαθαίνονται», υπογραμμίζει και προτρέπει τον καθένα και την καθεμία, να καταθέσει το έργο του.

Η Αγορά του ΦΚΘ, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA και στην οποία δίνονται βραβεία σε υπηρεσίες και χρηματικά έπαθλα, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ, πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 13 Νοεμβρίου 2021, κατά τη διάρκεια του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ετοιμάζει ταινία με την Πατρίσια Φιλντ

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος, παράλληλα με τα podcasts στη Lifo με τίτλο «Τελικά, τα κατάφερες!», την τηλεόραση στη σειρά της ΕΡΤ «Χαιρέτα μου τον πλάτανο» και τις επιχειρήσεις του, δουλεύει πάνω σε ένα διεθνές σενάριο για μια διεθνή παραγωγή και θα ήθελε να το προτείνει σε μια μελλοντική Αγορά. «Θέλω να κάνω μια ταινία. Εύχομαι του χρόνου να είμαι στην Αγορά και να είμαι από την πλευρά των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια», λέει.

Έχει αγοράσει τα δικαιώματα μιας ελληνικής ταινίας του ‘60 και μαζί με τη φίλη του, βραβευμένη Νεοϋορκέζα ενδυματολόγο με καταγωγή από το Πλωμάρι της Λέσβου Πατρίσια Φιλντ, γνωστή από το Sex and the city, The devil wears Prada και Emily in Paris, έχουν φτιάξει μια διασκευή στην Ελλάδα του σήμερα, με σεναριογράφους στην Αμερική. Το σενάριο είναι στα αγγλικά και αυτήν την εποχή ετοιμάζονται να δουλέψουν το τέταρτο draft. Δηλώνει πολύ τυχερός καθώς, όπως λέει, «πράγματα που όταν ήμουν νέος που φαινόντουσαν άπιαστα, έχω βρεθεί να τα αγγίζω και να συμμετέχω σε αυτά».