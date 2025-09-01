Φεστιβάλ Τέχνης ΦΑΡΟΣ: «Ανακαλύπτω – Εμπνέω – Δημιουργώ» - Real.gr

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας «Υπατία» σε συνεργασία με την γκαλερί MaLou Art Consulting & Gallery διοργανώνουν το Φεστιβάλ Τέχνης ΦΑΡΟΣ, από 6 έως 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Πνευματική Εστία Βούλας (ΠΕΒ), ενώ η μεγάλη συναυλία του Voyage Jazz Group θα φιλοξενηθεί στο Καλοκαιρινό Θέατρο Βέμπο στις 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 21.00

Το Φεστιβάλ απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες – από τα μικρά παιδιά έως και τους ενήλικες – προσφέροντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία που εμπνέει, συγκινεί και επαναπροσδιορίζει τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Στιγμές από το πρόγραμμα:

Εικαστική έκθεση «Νίκη επί του Ήλιου» με ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, γυάλινες δημιουργίες και avant-garde κοσμήματα.

Ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια ζωγραφικής, μουσικής και κινούμενων σχεδίων για τα παιδιά. Θα διαβαστούν παραμήθια.

Για τους ενήλικους θα γίνουν εργαστήρια φωτογραφίας, υαλογραφίας, θα γίνουν παρουσιάσεις βιβλίων «Μια στροφή σε τρία σχέδια, Σαπφώ» της Λουντμίλα Γκριντσενκο – Ευσταθιάδη και «(Α)γνώστου Πατρός» της Γωγώ Φάκου – Θεοδωράκη. Θα ακούσουν ένα όργανο μαγικό, την Αρχαία λύρα με τον λυρωδό Ηλία Ζέρβα και θα συζητήσουν με τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην εικαστική έκθεση «Νίκη επί του Ήλιου».

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ:

PDF