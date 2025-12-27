Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου - Real.gr

Με μια μπάλα με άχυρο και κοπριά μπροστά από το γραφείο του Βουλευτή Ν.Δ. Φλώρινας, Σταύρου Παπασωτηρίου, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Δυτικής Μακεδονίας διαμαρτυρήθηκαν για την επίλυση των προβλημάτων τους, δείχνοντας με αυτόν το τρόπο, όπως είπαν, την απόφαση τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Επισημαίνουν, δε, ότι μετά τον νέο χρόνο θα σκληραίνουν τη στάση τους ζητώντας εκ των προτέρων την κατανόηση των πολιτών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μετά το συμβολικό αποκλεισμό του γραφείου του βουλευτή πραγματοποίησαν πορεία μηχανοκίνητη με τα αγροτικά οχήματα τους στο τελωνείο Νίκης στη Φλώρινα, αποκλείοντας το τελωνείο για μια ώρα για τα φορτηγά που μεταφέρουν λιγνίτη στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία.

Το απόγευμα οι αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Φλώρινας θα κλείσουν το τελωνείο για τα φορτηγά 7-11 και για τα Ι.Χ. 8-9 το βράδυ.