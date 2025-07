Φλώρινα: Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση ανάμεσα σε Αναργύρους και Βαρικό - Ήχησε το 112 - Real.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/7) σε χορτολιβαδική έκταση μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων Αναργύρων και Βαρικού.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική περιοχή του Βαρικού, στον Δήμο Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Προς το παρόν, οι φλόγες δεν βρίσκονται κοντά σε σπίτια ή κάποια κατοικημένη περιοχή, ωστόσο ενεργοποιήθηκε το 112 που καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Wildfire in the area #Chimadi #Varikou of the regional unit of #Florina

‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 21, 2025