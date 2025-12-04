Φλώρινα: Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης και μπλόκο στο τελωνείο Νίκης από αγρότες της περιοχής - Real.gr

Quantcast
12:03, 04/12/2025
Φλώρινα: Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης και μπλόκο στο τελωνείο Νίκης από αγρότες της περιοχής

Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Φλώρινας πραγματοποιούν αγρότες και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής, χρησιμοποιώντας τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα του πρωτογενούς τομέα.

Η κινητοποίηση έχει στόχο να αναδείξει τα αιτήματα και τις ανησυχίες του αγροτικού κόσμου σχετικά με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις πιέσεις στην αγορά και το γενικότερο οικονομικό αδιέξοδο που βιώνει ο κλάδος, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Μετά τη διέλευσή τους από κεντρικούς δρόμους της πόλης, οι αγρότες θα κατευθυνθούν προς το τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, όπου αναμένεται να αφιχθούν γύρω στη μία το μεσημέρι και να στήσουν μπλόκο. Στο σημείο θα ακολουθήσει γενική συνέλευση, προκειμένου να αποφασιστεί συλλογικά ο τρόπος με τον οποίο θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις, καθώς και η μορφή που θα πάρει η παραμονή τους στο τελωνείο.

Το μπλόκο ενισχύεται από αγρότες και κτηνοτρόφους, που από τις 2/12 έχουν στήσει κινητοποίηση στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.

