Φοινικούντα: «Άκουσα κάποια δυνατά μπαμ και κατάλαβα...» - Η αποκαλυπτική περιγραφή της συντρόφου του ανιψιού του 68χρονου - Real.gr

Συγκλονίζουν τα όσα ανέφερε η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου επιχειρηματία στην αρχική της κατάθεση σχετικά με τη μέρα που διαπράχθηκε το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ.

Πιο συγκεκριμένα, η σύντροφος του 33χρονου δήλωσε τα εξής:

«Την Κυριακή 05/10 είχαμε πάει με τον σύντροφό μου από το πρωί στο κάμπινγκ και κάναμε διάφορες δουλειές. Γύρω στις 20:08, όπως βλέπω στο κινητό μου, πήγα στο εστιατόριο του κάμπινγκ για να δω τι φαγητά είχε. Άφησα μέσα στον χώρο της ρεσεψιόν τον σύντροφό μου, τον επιστάτη και τον 68χρονο. Ο επιστάτης πηγαινοερχόταν και στον εξωτερικό χώρο γιατί έκανε διάφορες δουλειές.

Καθώς πήγαινα στο εστιατόριο, πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και μιλήσαμε για περίπου 10 λεπτά. Καθώς μιλούσαμε, άκουσα κάποια δυνατά «μπαμ» και κατάλαβα ότι κάτι είχε γίνει. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν πυροβολισμοί και όχι πυροτεχνήματα. Κλείνω το τηλέφωνο και αμέσως βλέπω τον σύντροφό μου να μπαίνει στο εστιατόριο φωνάζοντας: «Βοήθεια, πάρτε το 100!». Μετά έπεσε μπροστά μου και είπε: «Έχουν πέσει πυροβολισμοί, είναι νεκροί».

Αυτός που έχει νοικιάσει το εστιατόριο, πήρε την αστυνομία και είπε τι έχει συμβεί, γιατί ο Διονύσης δεν ήταν σε θέση να τηλεφωνήσει. Αφού περιμέναμε λίγα λεπτά, πήγαμε να ψάξουμε τα κλειδιά του σπιτιού του Διονύση, που του είχαν πέσει και φτάσαμε μέχρι τη ρεσεψιόν χωρίς να καταφέρουμε να τα βρούμε. Ο Διονύσης πήγε και έκλεισε την πόρτα της ρεσεψιόν, γιατί είχε μαζευτεί κόσμος και μετά πήγαμε πάλι με φακό να ψάξουμε τα κλειδιά.

Ο σύντροφός μου ήταν πολύ αναστατωμένος και προσπαθούσε να διώξει τον κόσμο που βρισκόταν πάνω από το πτώμα του επιστάτη, που ήταν σε εξωτερικό χώρο πίσω από τη ρεσεψιόν. Εγώ στη συνέχεια πήγα και πάλι στο εστιατόριο για να ηρεμήσω λίγο, γιατί είχα αναστατωθεί, και μετά από λίγο πήγα έξω από τη ρεσεψιόν και ήρθε η αστυνομία και το ασθενοφόρο. Ο σύντροφός μου ήταν σε σοκ, δεν ήταν σε θέση να μιλήσει. Ακόμη και σήμερα δεν έχω συζητήσει μαζί του λεπτομέρειες για ό,τι έγινε, γιατί δεν θέλει να μιλήσει, κάθε φορά που πάει εκεί ταράζεται. Το μόνο που μου έχει πει είναι ότι αυτός που μπήκε στη ρεσεψιόν ήταν νεαρός και ξανθός».