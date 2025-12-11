Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό - Real.gr

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, μετά τη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 32χρονου φίλου του, επιχειρηματία και εργοδότη των δύο 22χρονων ήδη προφυλακισμένων για το έγκλημα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχεται σημαντική ανατροπή στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά από μάρτυρα «κλειδί» που μίλησε στην ανακρίτρια.

Σύμφωνα με το MEGA το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να αποκάλυψε το αληθινό πρόσωπο που εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη, το οποίο δεν είναι κάποιος από τους δύο 22χρονους που συνελήφθησαν μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, που οδήγησε στην έκδοση τριών νέων ενταλμάτων, ο άνθρωπος που πάτησε την σκανδάλη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας ίσως να μην ήταν εκείνος που όλοι θεωρούσαν μέχρι τώρα. Όχι ο 22χρονος που είχε αρχικά κατονομαστεί, αλλά ο έτερος 22χρονος, εκείνος που εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, υποστηρίζοντας πως είχε απλώς βοηθητικό ρόλο.

«Το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, τα δύο παιδιά αυτά είναι αγγελάκια, πήγαιναν στο κατηχητικό μέχρι τα 14. Είναι τα καλύτερα παιδιά», έλεγε ο πατέρας του.

Ο γιος του τελικά, σύμφωνα με την ανακρίτρια, είναι ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Ο 22χρονος που αρχικά παρουσιάστηκε λέγοντας πως είχε τον ρόλο του συνεργού, εν τέλει ήταν εκείνος που μπήκε μέσα στο κάμπινγκ και μέσα σε 11 δευτερόλεπτα εκτέλεσε εν ψυχρώ δύο ανθρώπους.

«Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που πρώτη φορά πάει σε έναν χώρο να γνωρίζει τον τόπο, τον χρόνο και πού θα ρίξει τις βολές και ποιους θέλει να καταλήξει; Αδύνατον», έλεγαν εγκληματολόγοι.

Αυτό φαίνεται πως ήταν και το σκεπτικό της ανακρίτριας για να καταλήξει στο ότι αυτός που πυροβόλησε δεν ήταν οδηγός του σκούτερ ο οποίος πρώτη φορά πήγαινε στη Φοινικούντα, αλλά ο συνοδηγός με την περιβόητη θήκη κιθάρας που είχε πάει πολλές φορές στο κάμπινγκ, γνώριζε τον ανιψιό αλλά και το θύμα, τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τον οποίον μάλιστα είχε κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση.

«Ο εντολέας μου έχει τηρήσει μία στάση συνέπειας. Αυτό το οποίο έχει πει από την πρώτη στιγμή ως προσαγόμενος, χωρίς δηλαδή τη συμβουλή τη νομική και πριν ακόμη αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, είναι συνεπής και λέει ότι εγώ δεν μπήκα στον τόπο του εγκλήματος, δεν κρατούσα όπλο και δεν πυροβόλησα με αυτό», λέει ο δικηγόρος του φερόμενου ως εκτελεστή, Δημήτρης Γκαβέλας.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 22χρονου αναφέρει:

«Αυτό ισχυριζόμασταν από την αρχή. Συνέχεια μιλάω με το παιδί. Αυτό είναι δεδομένο. Περιμένει τις εξελίξεις, να βγει η αλήθεια. Καταλαβαίνετε πως είμαστε. Περιμένουμε να βγουν όλα στη φόρα, να βγει η αλήθεια. Τι να πιστέψω; Το παιδί δεν φταίει. Έκανε το λάθος και ακολούθησε τον φίλο του, τίποτε άλλο. Αφέλεια; Δεν ξέρω τι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε τη σύλληψή τους βασιζόμενη σε νέα στοιχεία που έφτασαν στα χέρια της.

«Το κατηγορητήριο αναφέρεται σε έναν όρο που τον επαναλαμβάνει αρκετές φορές. Αναφέρει ότι οι ηθικοί αυτουργοί, ο ιδιοκτήτης του μπαρ και ο ανιψιός, με πειθώ, φορτικότητα, με διαρκείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον αναφερόμενο ως συνεργό να προχωρήσει, τον οποίο όπως λέει το κατηγορητήριο τον γνώριζαν πολύ καλά και είχαν συνεχείς επαφές μαζί του, τον έπεισαν να προχωρήσει στη συγκεκριμένη δολοφονική πράξη», λέει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος,

Για τον άνθρωπο που αναζητείται, κατηγορούμενος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία, το κατηγορητήριο αναφέρει:

«Για το συγκεκριμένο άτομο το κατηγορητήριο λέει ότι τηλεφωνούσε διαρκώς από πακιστανικό τηλέφωνο προς τον αναφερόμενο συνεργό από την προηγούμενη ημέρα που ξεκίνησαν από την Αθήνα, δίνοντάς τους σαφείς εντολές για τον τρόπο που θα πάνε στην Καλαμάτα, πώς θα κινηθούν, πώς θα στοχεύσουν τα θύματα, πώς θα αποχωρήσουν και πώς θα φύγουν».

Για τον φίλο του ανιψιού και επιχειρηματία:

«Ως προς τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου αναφέρει δύο πτυχές. Πρώτον, ότι επικοινωνούσε με τον 22χρονο από τις 5/10 μέσω πακιστανικού που χειριζόταν ο ίδιος αλλά και μέσω του συνεργού του, δίνοντας εντολές για το πώς θα προχωρήσουν στη δολοφονική επίθεση. Επιπλέον, στις 6 του μηνός, μετά τη δολοφονία, ήταν σε συνεχείς επαφές με τη σύντροφο του ανιψιού και με τον ανιψιό για το τι ακριβώς θα καταθέσουν σε σχέση με το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Πύλου».

«Βόμβα» – Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή

Η πιο σημαντική αποκάλυψη ωστόσο από το κατηγορητήριο είναι για τον ανιψιό του θύματος, καθώς φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον εκτελεστή μετά τη δολοφονία.

«Για τον ανιψιό λέει ότι μέσω πακιστανικού τηλεφώνου έδινε εντολές ακόμα και λίγο πριν τη δολοφονία. Ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον 22χρονο συνεργό, μέσω πακιστανικού τηλεφώνου, για τον τρόπο άφιξης και το σημαντικότερο είναι ότι ο ανιψιός με το αυτοκίνητό του μετέφερε τον 22χρονο από το κάμπινγκ, μετά τη δολοφονία, κοντά στον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ».