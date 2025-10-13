Φοινικούντα: Η διαδρομή διαφυγής του δράστη του διπλού φονικού - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Βίντεο και φωτογραφικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τον δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα με ένα άλλο πρόσωπο να κάθονται πάνω σε ένα λευκό σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες μπροστά στη θέση του οδηγού φέρεται να είναι το πρόσωπο που έκανε την διπλή εν ψυχρώ εκτέλεση και πίσω του ένας άλλος άνθρωπος, ο ρόλος του οποίου ακόμα είναι άγνωστος.

Σε άλλο πλάνο φαίνεται ο οδηγός του σκούτερ να φοράει τζιν, στοιχείο που συμπίπτει με την περιγραφή του δολοφόνου που έχει δώσει ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην εκτέλεση. Ενώ ο συνεπιβάτης φοράει μία λευκή βερμούδα και πίσω στη πλάτη του φαίνεται να υπάρχει κάτι που προσομοιάζει με θήκη κιθάρας.

Το συγκεκριμένο πλάνο έχει τραβηχτεί περίπου μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά πριν γίνει το έγκλημα.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, όταν οι δύο αναβάτες φθάνουν στο κάμπινγκ, τότε το σκούτερ σταματάει και ο πίσω επιβάτης κατεβαίνει και εισέρχεται στο χώρο του κάμπινγκ μόνο το πρόσωπο που έκανε την διπλή εκτέλεση.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το MEGA o δράστης φαίνεται να ξεκίνησε να πάει στο κάμπινγκ όχι από την Αθήνα, αλλά από την Μεσσήνη και έφυγε προς Πύλο.