Φοινικούντα: Η πρώτη αντίδραση ανιψιού και επιχειρηματία κατά τη σύλληψη - Τι τους «έκαψε» - Real.gr

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά τη σύλληψη των δύο ανδρών για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το STAR, ήταν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών με δύο εντάλματα σύλληψης περίμεναν έξω από το σπίτι του επιχειρηματία στη Βούλα, φίλου του ανιψιού. Μόλις είδαν τον άνδρα να βγαίνει από την πολυκατοικία, τον πλησίασαν και του ανακοίνωσαν τη σύλληψη.

Αστυνομικός: Μπορείτε να μας ακολουθήσετε, υπάρχει ένταλμα σύλληψης.

Επιχειρηματίας: Μάλιστα.

Αστυνομικός: Πού βρίσκεται ο φίλος σας;

Επιχειρηματίας: Πάνω στο σπίτι μου.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι του ανιψιού. Ο 33χρονος κατέβηκε και τους ακολούθησε ψύχραιμος και αμίλητος.

Ο ανιψιός αρνείται τις κατηγορίες και σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις του, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα της κατάστασης.

«Επιφυλάσσομαι να δω το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να διαπιστώσω τι στοιχειοθετείται σε βάρος του», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Και οι δύο κατηγορούνται για ηθική αυτουργία της διπλής δολοφονίας. Tο πρωί της Πέμπτης θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εκτέλεση των ενταλμάτων. Αμέσως μετά αναμένεται να μεταχθούν στην Καλαμάτα, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν.

Οι συνήγοροί τους αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, καθώς πρέπει πρώτα να λάβουν γνώση της ογκώδους δικογραφίας και των στοιχείων που, όπως λένε οι αστυνομικές πηγές, «καίνε» τους εντολείς τους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αναζήτηση ενός ακόμα νεαρού για συνέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο εξωτερικό.

Τι «έκαψε» τον ανιψιό και τον φίλο του

Από την ημέρα της δολοφονίας, όπως προκύπτει από καταθέσεις και στοιχεία της ανακριτικής διαδικασίας, ο ανιψιός φέρεται να είχε οργανώσει τη δολοφονία του θείου του για να κληρονομήσει την περιουσία του. Ο επιχειρηματίας που είχε στενή σχέση με τον ανιψιό, φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση, παρέχοντας οδηγίες στους εκτελεστές.

Οι δύο νεαροί, εργαζόμενοι του επιχειρηματία που έχουν προφυλακιστεί, είχαν όπλα, χρήματα και συγκεκριμένο σχέδιο. Το βράδυ του διπλού φονικού μπήκαν στο κάμπινγκ, εκτέλεσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και επέστρεψαν στην Αθήνα, χωρίς να πάρουν τα χρήματα που βρέθηκαν δίπλα στα θύματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κίνητρο δεν ήταν ληστεία αλλά συμβόλαιο θανάτου.

Η σύλληψη των δύο ανδρών δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με τα εντάλματα και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, υπάρχει ανατροπή στο πρόσωπο του εκτελεστή.

Για τις ανακριτικές αρχές, ο φερόμενος ως συνεργός, που αρχικά θεωρούνταν βοηθητικός ρόλος, φαίνεται πλέον –μετά από δίμηνη έρευνα– να είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άντρες στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Το σκεπτικό του εντάλματος αναφέρει πως ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας άσκησαν πίεση στον συνεργό ώστε να τελεστεί το έγκλημα. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε άμεσες συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων που ήδη κρατούνται στις φυλακές.

Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και εν συνεχεία στην Καλαμάτα για την κύρια ανάκριση.