Φοινικούντα: Πώς έφτασαν οι Αρχές στις δύο συλλήψεις - Τι δήλωνε ο ανιψιός του 68χρονου - Real.gr

Δυομισι μήνες μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας και ανιψιός του θύματος διώκεται ως ηθικός αυτουργός του εγκλήματος.

Η ανακρίτρια της Καλαμάτας εξέδωσε εντάλματα σύλληψης όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τον 32χρονο φίλο του και επιχειρηματία στην Αθήνα αλλά και για ακόμα έναν επαγγελματία που φέρεται ως συναυτουργός στο φονικό.

Το τρίτο πρόσωπο που αναζητείται μάλιστα, βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο εξωτερικό.

«Κλειδί» η άρση των τηλεφωνικών απορρήτων

Αφού οι δύο 22χρονοι που έφτασαν με μηχανάκι από την Αθήνα στην Καλάματα και φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας, προφυλακίστηκαν, οι δικαστικές αρχές συνέχισαν μεθοδικά την έρευνα τους.

Έλεγξαν εξονυχιστικά τα βιντεοληπτικά υλικά και τις πολύτιμες για την εξέλιξη της έρευνας άρσεις των τηλεφωνικών απορρήτων.

Παράλληλα, οι καταθέσεις των συγγενών του θύματος έδωσαν νέα τροπή στην υπόθεση, βάζοντας στο κάδρο των ερευνών τον ανιψιό του θύματος. Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί εκτιμούσαν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικές διαφορές.

Η μυστική διαθήκη

Άρχισαν να μελετούν τη διαθήκη του 68χρονου που περιλαμβάνει τρεις κύριους κληρονόμους. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του το ειχε αφήσει στον ανιψιό του, γιο του αποθανόντος αδελφού του. Του αφήνει ακίνητα, τις μετοχές του στο κάμπινγκ αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ.

Στον επιστάτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας, κληροδοτούσε οικόπεδο 8 στρεμμάτων και το 50% ενός αγροτεμαχίου.

Τι δήλωσε ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία

Ο ανιψιός του επιχειρηματία και κύριος κληρονόμος της περιουσία του, υποστήριζε πως ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο έγκλημα και πως σώθηκε επειδή η σφαίρα του εκτελεστή δεν βρήκε στόχο. Από την έρευνα της αστυνομίας όμως, προέκυψε η κατηγορία περί ηθικής αυτουργίας σε βάρος του.

Από την πρώτη στιγμή, ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία απέφευγε να κάνει δηλώσεις.

Το στοιχείο που τον έβαλε στο μικροσκόπιο, ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε μετά το έγκλημα από το κινητό τηλέφωνο της συντρόφου του. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως είχε μιλήσει με τον επιχειρηματία, που πριν από λίγο συνελήφθη και στο παρελθόν ήταν εργοδότης του 22χρονου, φερόμενου ως συνεργού της δολοφονίας.

Μάλιστα, ο ίδιος είχε δηλώσει παλαιότερα στο MEGA σχετικά με αυτήν την κλήση:

«Για ό,τι ανάκριση έχω κάνει έχω πει ακριβώς την αλήθεια. Για όλες τις κινήσεις μου. Γιατί να φοβηθώ; Να φοβάμαι τώρα; Μπορεί να φοβάμαι μην έρθει κανείς αύριο – μεθαύριο και με απαγάγει, για τα 30 εκατομμύρια και τον χρυσό. Τι άλλο να φοβάμαι; Έχω απηυδήσει. Προσπαθώ να βοηθήσω και θέλω όντως να βρεθεί άκρη. Αλλά και πάλι αν ήμουν ένοχος και αν ήταν όντως, θα έπαιρνα τον… τηλέφωνο; Παιδιά τον πήρα, είναι αδερφός μου και εκείνη την στιγμή πανικοβλήθηκα και του είπα ”Φίλε. τι κάνω, τρέμω. Θες να έρθεις αύριο χωριό;”.

»Έχω και πίεση και από την αστυνομία και από τον δικηγόρο και από τη δημοσιογραφία. ”ωωω ο ανιψιός ο ντούκης, που σκότωσε τον θείο του”, γιατί έτσι έχει παιχτεί. Το ότι ήτανε ο συνεργός , αυτός που δούλευε στο μαγαζί του (…), το έμαθα από τις ειδήσεις εγώ, μετά που βγήκα από την ΓΑΔΑ, γιατί δεν ‘ήξερα ποιος είναι, τι. Εγώ τους είπα αναλυτικά πού τον ξέρω και η αστυνομία δεν μου είπε τίποτα».

Σε άλλο σημείο ανέφερε:

«Όλο το χωριό έλεγε ότι ο τύπος έχει 30 εκατ. Το μάθατε κι εσείς. Και πρώτα από όλα το έλεγε και δικός του άνθρωπος. Ότι έχει 30 εκατ. Αυτός έβγαλε και τη φήμη. Δικός του άνθρωπος. Για χρυσάφια. Όλο το χωριό έλεγε την ιστορία με τα λεφτά. ‘’Ε, Κώστα, είσαι πλούσιος, ρε θείε. Εσύ είσαι πλούσιος’’.

Το σπίτι μου το έχουν κλέψει δύο φορές. Δύο φορές. Όχι μία. Και τη δεύτερη ήμουν κι εγώ εκεί. Επίσης το σπίτι που μου είχαν κλέψει, (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ – θείος του) είχε πάει στην αστυνομία και μετά μου ζήτησε και συγνώμη. Γιατί δεν βρήκε η αστυνομία τίποτα για μένα κι εγώ ήμουν όντως, στην Αθήνα. Γιατί εκείνη την ώρα είχα τσακωθεί με τον θείο μου για κάποιον δικό μου λόγο. Γι’ αυτόν τον λόγο ήμασταν και αγαπημένοι. Με τον πατέρα μου τσακώνομαι. Με την μάνα μου. Λογικό είναι. Ο θείος μου ήταν σαν πατέρας μου. Δεν είχα πατέρα. Είχα τον θείο μου. Ε, λογικό να τσακωθώ.

»Μια φορά κι εγώ έχω δικαίωμα. Έχω δικαίωμα να τσακωθώ. Δεν έχω δικαίωμα όμως, να λέω τον λόγο που τσακώνομαι και να γίνομαι ‘’Big Brother’’ σε όλη τη Φοινικούντα. Δεν έχω δικαίωμα. Δεν θέλω να το πω αυτό. Ούτε θέλω να πω γιατί έφυγα στην Αθήνα 20 χρονών. Βρείτε μου εσείς ένα αποδεικτικό ότι δούλευα ‘’πόρτα’’ κι εγώ θα πάω μέσα φυλακή χωρίς λόγο. Ισόβια. Μόνος μου. Θα υπογράψω χαρτί. Αυτά είναι φήμες του χωριού. Βρείτε μου μία φορά που το έχω κάνει κι εγώ θα πάω μόνος μου. Μία φορά δεν έχω τσακωθεί εγώ στη ζωή μου. Μια φορά. Ο … (ο επιχειρηματίας) είναι ο κολλητός μου και μαζί ‘’πέσαμε από τα σύννεφα’’. Επίσης, δεν έχει λόγο να το κάνει γιατί με τον θείο μου ήμασταν πολύ καλά. Και με τον θείο μου ζούσα καλύτερα απ’ ότι μπορώ να ζήσω χωρίς τον θείο μου».