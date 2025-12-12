Φοινικούντα: Τα 7 τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη ανιψιού και επιχειρηματία - Οι αποκαλύψεις του 22χρονου - Real.gr

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα και του επιστάτη του, με τους δύο συλληφθέντες να οδηγούνται σήμερα στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθούν.

Οι δύο συλληφθέντες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα αρνούνται τις κατηγορίες, τα πακιστανικά τηλέφωνα, όμως, που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως αποκάλυψαν τον ρόλο του καθενός, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μίλησε και ένας εκ των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί ως οι φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος.

Ο ανιψιός του θύματος κατηγορείται πλέον για ηθική αυτουργία τόσο στη δολοφονία όσο και στην προηγούμενη απόπειρα εναντίον του 68χρονου τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μαζί του συνελήφθη και ένας επιχειρηματίας, φίλος και εργοδότης των δύο 22χρονων που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι για την υπόθεση.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πριν και μετά το έγκλημα, πολλές από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω πακιστανικών τηλεφώνων.

Οι αστυνομικοί φαίνεται πως έχουν δέσει για τα καλά την υπόθεση. Η ύποπτη συνάντηση του 22χρονου συνεργού της διπλής δολοφονίας με τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Αθήνα, δύο ημέρες πριν τη δολοφονία έχει παίξει καθοριστικό ρόλο.

Παράλληλα υπήρξαν και 7 επικοινωνίες του 22χρονου συνεργού πριν το έγκλημα, από το «πακιστανικό» τηλέφωνο. Ο 22χρονος κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός που επιμένει ότι δεν πυροβόλησε εκείνος τους δύο στο κάμπινγκ αλλά ο άλλος 22χρονος φερόμενος συνεργός του, έδωσε στοιχεία για τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο 22χρονων που συνελήφθησαν αρχικά για τη διπλή δολοφονία φέρεται να κατεύθυνε τις έρευνες, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες της Ανακρίτριας Καλαμάτας, που από την πρώτη στιγμή έβαζε στο κάδρο ανιψιό και επιχειρηματία

Τα μηνύματα αφορούσαν επικοινωνίες του 22χρονου φερόμενου συνεργού και με τα τρία πρόσωπα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο φερόμενος συνεργός στη διαδρομή προς τη Φοινικούντα έκανε 5 επικοινωνίες κατά τις οποίες μάλιστα μίλησε χαμηλόφωνα. Το ίδιο και στην 6η συνομιλία έξω από το κάμπινγκ, μια ώρα πριν τη δολοφονία και μια 7η λίγα λεπτά πριν. Όλες οι επικοινωνίες φέρεται να έχουν αποδέκτες τους τρεις κατηγορούμενους για ηθική αυτουργία και συνέργεια. Ένας ακόμη συνεργός, που βρίσκεται στη Γερμανία, έχει επίσης κομβικό ρόλο, καθώς επικοινωνούσε με τον εκτελεστή από πακιστανικό τηλέφωνο.

Την ίδια στιγμή, η έντονη προσπάθεια του ανιψιού να πουλήσει ακίνητα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές αμέσως μετά τη δολοφονία, ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών.

Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να μετέφερε τον φερόμενο ως εκτελεστή στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας μετά το έγκλημα, ενώ είχε πείσει το θύμα ότι πίσω από τις επιθέσεις εναντίον του βρισκόταν συγγενικό του πρόσωπο.