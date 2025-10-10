Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του - Real.gr

Τα κομμάτια του παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα προσπαθεί να συνθέσει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ώστε να φτάσει στον δράστη του στυγερού εγκλήματος.

Το νέο στοιχείο που προστέθηκε σήμερα στην υπόθεση είναι η δημοσίευση της διαθήκης του 72χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία αναμένεται να δώσει σημαντικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν τις αρχές.

Oπως δήλωσε ο δικηγόρος της αδελφής του θύματος, στο Ειρηνοδικείο της Πύλου άνοιξε η διαθήκη του θανόντος με τον 68χρονο εκλιπόντα να αφήνει το συντριπτικό μέρος της περιουσίας του, πάνω από 95% στον ανιψιό του.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η φράση που αναγράφεται στην αρχή του εγγράφου: «Γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου».

Η διαθήκη δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας – Περιφερειακή Έδρα Πύλου και φέρει ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή τρεις ημέρες πριν τον αιφνίδιο θάνατό του, στις 5 Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με το περιεχόμενο της διαθήκης, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του –ανάμεσά τους και το γνωστό κάμπινγκ στη θέση «Στάδιον – Μαυροβούνι Καλαμακίων»– περνά σε στενό συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά τα προηγούμενα 24ωρα, ο ανιψιός του επιχειρηματία γλίτωσε από τον δράστη και πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σημείο του φονικού. Ο δράστης φαίνεται ότι στόχευσε και εκείνον, αλλά αστόχησε και η σφαίρα βρήκε ένα τροχόσπιτο. Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να περιέγραψε τον δράστη ως ένα άτομο νεαρής ηλικίας, ξανθό, με ανοιχτόχρωμο δέρμα, που δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και μιλούσε σπαστά αγγλικά.

Σε εκείνον αφήνει τόσο τα ακίνητα όσο και τις εταιρικές συμμετοχές του, αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων, σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη οικονομική αξία.

Παράλληλα, ένα οικόπεδο περίπου 8 στρεμμάτων στην Παραλία Καλαμακίων αφήνει στον επιστάτη του, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας. Η αξία του συγκεκριμένου ακινήτου υπολογίζεται στις 500.000 – 600.000 ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας αφήνει σε άλλους συγγενείς ελάχιστα χρηματικά ποσά και μικρές κληροδοσίες.

Στο μικροσκόπιο οι δύο διαθήκες



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους και προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου, που φέρεται να είχε συνταχθεί περίπου έναν χρόνο πριν και παρέμενε σφραγισμένη.

Η σύγκριση των δύο εγγράφων θεωρείται κρίσιμη, καθώς τυχόν διαφορές ενδέχεται να βοηθήσουν στην κατανόηση των κινήτρων του δράστη ή των δραστών.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στον εντοπισμό της μοτοσικλέτας με την οποία διέφυγε ο δράστης του διπλού φονικού, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές το όχημα φαίνεται να έχει περάσει στην Ηλεία, όπου συνεχίζονται οι αναζητήσεις.

«Το Ανθρωποκτονιών έχει καταφέρει να μας εκπλήσσει κάθε φορά, να λειτουργεί αθόρυβα και στο τέλος να φτάνει στην εξιχνίαση. Σε αυτήν την υπόθεση θα έχουμε πάλι την ίδια πορεία θεωρώ», ανέφερε για το θέμα μιλώντας στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

«Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Κάνουν σταθερά βήματα οι αστυνομικοί, έχουν στοιχεία. Προφανώς και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ταυτοποίηση του δράστη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει στην έρευνα».

Όπως σημείωσε η ίδια:«Από την στιγμή που δεν έχουν απασχολήσει κανένας από τους δύο την Αστυνομία ποτέ και τη Δικαιοσύνη, κινούνται προς κάποιο προσωπικό κίνητρο».