Φοινικούντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη - Real.gr

Βίντεο, στο οποίο φαίνεται η πρώτη επίθεση στον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοικούντα, λίγες ημέρες πριν δολοφονηθεί, είδε το φως το δημοσιότητας.

Στο βίντεο που παρουσίασε το MEGA απεικόνιζεται ο φερόμενος ως συνεργός να επιτίθεται στον 68χρονο στις 7 Σεπτεμβρίου, προσπαθώντας να τον ληστέψει. Ο συνεργός φαίνεται να τον κυνηγά και να τον πυροβολεί με αεροβόλο όπλο.

Ο 68χρονος προσπαθεί να ξεφύγει και πηγαίνει στο αυτοκίνητό του, αλλά τον ακολουθεί ο δράστης. Για περίπου 1 λεπτό φαίνεται ο συνεργός να κυνηγά τον ιδιοκτήτη του κάμπιγκ που τελικά κατάφερε να γλιτώσει. Ο δράστης έφυγε με μοτοσικλέτα που άφησε σε ερημικό σημείο.

Η έρευνα συνεχίζεται ενώ φως αναμένεται να ρίξουν τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου των συνομιλιών.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: