Quantcast
Φοινικούντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη - Real.gr
real player

Φοινικούντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη

21:36, 20/10/2025
Φοινικούντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη

Βίντεο, στο οποίο φαίνεται η πρώτη επίθεση στον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοικούντα, λίγες ημέρες πριν δολοφονηθεί, είδε το φως το δημοσιότητας.

Στο βίντεο που παρουσίασε το MEGA απεικόνιζεται ο φερόμενος ως συνεργός να επιτίθεται στον 68χρονο στις 7 Σεπτεμβρίου, προσπαθώντας να τον ληστέψει. Ο συνεργός φαίνεται να τον κυνηγά και να τον πυροβολεί με αεροβόλο όπλο.

Ο 68χρονος προσπαθεί να ξεφύγει και πηγαίνει στο αυτοκίνητό του, αλλά τον ακολουθεί ο δράστης. Για περίπου 1 λεπτό φαίνεται ο συνεργός να κυνηγά τον ιδιοκτήτη του κάμπιγκ που τελικά κατάφερε να γλιτώσει. Ο δράστης έφυγε με μοτοσικλέτα που άφησε σε ερημικό σημείο.

Η έρευνα συνεχίζεται ενώ φως αναμένεται να ρίξουν τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου των συνομιλιών.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, άλλοι 27 άνθρωποι αγνοούνται από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών

Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, άλλοι 27 άνθρωποι αγνοούνται από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών

22:45 20/10
Φοινικούντα: «Αν πάθω κάτι, να ψάξουν τον ανιψιό μου»-Μαρτυρία ρίχνει φως στη σχέση του 68χρονου με τον 33χρονο

Φοινικούντα: «Αν πάθω κάτι, να ψάξουν τον ανιψιό μου»-Μαρτυρία ρίχνει φως στη σχέση του 68χρονου με τον 33χρονο

22:33 20/10
Χάρις Αλεξίου: Η ερώτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη που την ενόχλησε

Χάρις Αλεξίου: Η ερώτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη που την ενόχλησε

22:30 20/10
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη συνταγματικότητα νόμου που απαγορεύει την οπλοκατοχή σε χρήστες ναρκωτικών

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη συνταγματικότητα νόμου που απαγορεύει την οπλοκατοχή σε χρήστες ναρκωτικών

22:15 20/10
Τροπολογία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Χρυσοχοΐδης: Στα ιερά και τα κοινά οφείλουμε το μέγιστο σεβασμό

Τροπολογία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Χρυσοχοΐδης: Στα ιερά και τα κοινά οφείλουμε το μέγιστο σεβασμό

22:14 20/10
Πορτογαλία: Το καλώδιο που συνέδεε τα βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια ήταν «εκτός προδιαγραφών»

Πορτογαλία: Το καλώδιο που συνέδεε τα βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια ήταν «εκτός προδιαγραφών»

22:10 20/10
Σχιζοφρένεια: Οι δύο ουσίες-«κλειδιά» του εγκεφάλου που κρατούν το «μυστικό» της νόσου

Σχιζοφρένεια: Οι δύο ουσίες-«κλειδιά» του εγκεφάλου που κρατούν το «μυστικό» της νόσου

22:05 20/10
Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους

22:00 20/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved