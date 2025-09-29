Φοίβος Δεληβοριάς: «Χάρτης» - Real.gr

Ο Φοίβος Δεληβοριάς ύστερα από μία μεγάλη περιοδεία το χειμώνα, ξεδιπλώνει και πάλι μπροστά του τον χάρτη της Ελλάδας, μαρκάρει πόλεις και ξεκινάει το ταξίδι της καλοκαιρινής του παράστασης, με τίτλο «Χάρτης», που φιλοδοξεί να την παρουσιάσει από τη μία άκρη της χώρας έως την άλλη!

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου εμφανίζεται στην Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής.

Ο ίδιος λέει:

«Και αυτό το καλοκαίρι, έχω όρεξη για ταξίδια στην Ελλάδα.

Και για μουσική δίπλα στους άλλους.

Αποφάσισα, λοιπόν, να μην παίξω καθόλου σε αθηναϊκή μουσική σκηνή, αλλά να ανακαλύψω σκηνές σε όλα τα σημεία όπου ανάβει ο ελληνικός χάρτης.

«Χάρτης» λοιπόν θα λέγεται το μουσικό μου σχέδιο.

Και θέλω σ’αυτό κοντά μου τους δύο μουσικούς που αποτελούν εδώ και 14 χρόνια τους βασικούς συνοδοιπόρους μου στην επικράτεια της μουσικής ανησυχίας:

Τον Κωστή Χριστοδούλου και τον Σωτήρη Ντούβα.

Πιάνο-πλήκτρα, τύμπανα κι εγώ στην κιθάρα. Να χωράμε σε ένα αμάξι, να τους φέρνω νέα τραγούδια κάθε βδομάδα και να τα δοκιμάζουμε σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Να παίζουμε τα παλιά, πιστοί και άπιστοι, μπαίνοντας όλο και πιο βαθιά μέσα τους.

Μαζί μας ο Γιάννης Πετρόλιας, σπάνιος κι εμπνευσμένος μάστορας του ηχητικού σχεδιασμού. Και ο Δημήτρης Μακρής που θα αποτυπώνει φωτογραφικά και κινηματογραφικά μία-μία τις επισκέψεις μας.

Πάμε λοιπόν εκεί που πάει ο Χάρτης, να βρούμε κόσμο ανήσυχο κι ωραίο και να πιάσουμε τη στιγμή με τη μουσική.

Στόχος να πάμε παντού και να ανάψουμε τα λαμπιόνια στο χάρτη σε Ελλάδα, Κύπρο, φίλες πόλεις του εξωτερικού. Βίρα, λοιπόν!»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σωτήρης Ντούβας – Τύμπανα

Κωστής Χριστοδούλου – Πλήκτρα

Ηχολήπτης: Γιάννης Πετρόλιας

Artwork αφίσας – φωτογραφίες, video: Δημήτρης Μακρής

INFO

ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ LIVE

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος Ελεύθερη