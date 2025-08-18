Φωκίδα: Πρόλαβαν με τα ελικόπτερα την πυρκαγιά σε δασική έκταση από κεραυνό - Real.gr

Για την κατάσβεσή της συνολικά κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ από Μοσχοχώρι Λαμίας και 9 οχήματα, μαζί με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Η γρήγορη επέμβαση από γη και αέρα στην δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύσβατο μέρος το μεσημέρι της Δευτέρας μεταξύ Δεσφίνας και Αράχωβας, έφερε αποτέλεσμα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο.

Σε αυτό μεγάλο μερίδιο έχουν οι χειρουργικές ρίψεις των δύο ελικοπτέρων που ενήργησαν στο σημείο και ο συντονισμός από εδάφους μαζί με τις επίγειες δυνάμεις που έφτασαν μέχρι τα καμένα για την πλήρη κατάσβεση.

Δείτε βίντεο με τα ελικόπτερα να εφοδιάζονται από τον κόλπο της Ιτέας με τους λουόμενους να παρακολουθούν:

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό στην περιοχή Άγιος Στέφανος και απειλούσε το δάσος.

