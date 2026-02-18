Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Οι καταθέσεις - «φωτιά» και τα νέα βίντεο - Απολογείται ο ιδιοκτήτης - Real.gr

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το μεσημέρι , ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος διώκεται για κακούργημα για τη φονική έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ αναμένεται να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα στο οποίο θα καταδεικνύεται ευθύνη στους υπογράφοντες των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή.

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην χιλίων σελίδων δικογραφία, από τις καταθέσεις εργαζομένων, για την ένταση της μυρωδιάς προπανίου στην επιχείρηση, που αγνοήθηκε από την ιδιοκτησία, είναι αποκαλυπτικά.

Το δεύτερο αδήλωτο υπόγειο στο μοιραίο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην έρευνα για την βιομηχανία “Βιολάντα”, με όλα της τα εργοστάσια να σφραγίζονται, καθώς εντοπίστηκαν νέες κρυφές δεξαμενές αερίου και αδήλωτοι χώροι.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν και δεύτερο αδήλωτο υπόγειο στο μοιραίο εργοστάσιο. Βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που σημειώθηκε η φονική έκρηξη και σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, έχει έκταση περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα, διπλάσιο δηλαδή από το μοιραίο υπόγειο – φάντασμα. Επισημαίνεται ότι ο χώρος αυτός δεν αποτυπώθηκε στην μελέτη πυροπροστασίας του εργοστασίου από το μηχανολόγο μηχανικό. Στον περιβάλλοντα χώρο του ίδιου κτιρίου είχαν εντοπιστεί και δύο αδήλωτες υπόγειες δεξαμενές, όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1.

Εξετάζεται εάν μπήκαν νέοι πυροσβεστήρες και ανιχνευτές πυρασφάλειας μετά τη μοιραία έκρηξη

Εντύπωση προκάλεσαν στους έμπειρους ερευνητές της Πυροσβεστικής και κάποια άλλα ευρήματα στο ίδιο κτίριο. Πρόκειται για πυροσβεστήρες αλλά και ανιχνευτές πυρασφάλειας, που εκτιμάται από τα στελέχη της ΔΑΕΕ ότι έχουν τοποθετηθεί πολύ πρόσφατα. Εξετάζεται μάλιστα, αν αυτό έχει γίνει ακόμα και μετά την έκρηξη, καθώς είναι χαρακτηριστικό πως οι ανιχνευτές τοποθετήθηκαν απλά στο κτίριο και δεν έχουν συνδεθεί. Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 πηγή με γνώση της έρευνας και στα τρία εργοστάσια: “ψάχνουμε να βρούμε τι είναι νόμιμο”. Με τα στοιχεία αυτά αναμένεται να ακολουθήσουν διώξεις και για τους μηχανικούς που υπέβαλαν αυτές τις μελέτες.

Σφραγίζεται και το τρίτο εργοστάσιο της Βιολάντα στην Λάρισα, έπειτα από ανάκληση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική. Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, μια αποθήκη 300 τετραγωνικών μέτρων δεν δηλώθηκε στην μελέτη πυροπροστασίας.

Παράλληλα, η Περιφέρεια έβαλε λουκέτο και στο δεύτερο εργοστασίο των Τρικάλων, καθώς δύο αδήλωτες δεξαμενές αλλά και μια ολόκληρη πτέρυγα 1.500 τετραγωνικών μέτρων δεν φαίνονται στη μελέτη πυροπροστασίας. Στον συγκεκριμένο χώρο, μάλιστα, την Κυριακή είχαν γίνει σκαπτικές εργασίες που έφεραν στην επιφάνεια αυτή τη δεξαμενή.

Τέλλογλου για Βιολάντα: Δεκάδες επιχειρήσεις ζητούν ελέγχους μετά τη φονική έκρηξη

Μετά την έκρηξη στην “Βιολάντα”, δεκάδες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας ζητούν έγκριση από την Πυροσβεστική για νέα μέτρα πυροπροστασίας ή σπεύδουν για ανανέωση των πιστοποιητικών πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου αυτό που βλέπει η πυροσβεστική στη Θεσσαλία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της νέας σύλληψης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας το περασμένο Σάββατο, αλλά και του γεγονότος ότι εκπνέει η προθεσμία που έχουν για να ανανεώσουν τα μέτρα πυρασφάλειας.

Για να ανανεώσουν την άδεια λειτουργίας της επιχειρήσης, είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Πολλά από τα εν λόγω πιστοποιητικά είχαν λήξει στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς και είχε δοθεί παράταση ενός έτους. Επομένως, οι επιχειρήσεις καλούν την Πυροσβεστική προκειμένου να ελέγξουν τους πυροσβεστήρες, τους λειτουργικούς αισθητήρες πυρανίχνευσης κ.ά. Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, οι εταιρείες δεν έχουν λάβει οι ίδιες αυτά τα μέτρα, προτού έρθει η Πυροσβεστική.

Όπως επεσήμανε ο Τάσος Τέλλογλου, αυτά αφορούν και άλλες εγκαταστάσεις, όπως τα γυμναστήρια της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, 35 δημόσια γυμναστήρια κινδυνεύουν να κλείσουν μόνο στη Θεσσαλία για έλλειψη πιστοποίησης μέτρων πυρασφάλειας.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ.Τέλλογλου, πολιτικοί παράγοντες όλων των κατευθύνσεων, παρακαλούν οι εγκαταστάσεις αυτές να μείνουν ανοιχτές, ωστόσο αυτό είναι κάτι που αυτή τη φορά δεν θα γίνει.

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα ήρθαν τρία ακόμη αποκαλυπτικά βίντεο-ντοκουμέντα, που καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης, όπως και η μαρτυρία του φύλακα που έκανε περιπολία πέντε μόλις μέτρα μακριά από τις δεξαμενές.

Στα πλάνα φαίνεται η λάμψη που προκλήθηκε από την έκρηξη, από την οποία ξέσπασε φωτιάς εντός του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Σε ένα από τα βίντεο μάλιστα φαίνεται ένα μικρό φως μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Πρόκειται για τον φύλακα του εργοστασίου που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ και όπως ο ίδιος είπε: «Θα μπορούσε να είναι ανάμεσα στους νεκρούς».

Στις 4 τα ξημερώματα της μοιραίας νύχτας της 26ης Ιανουαρίου, ο φύλακας του εργοστασίου της «Βιολάντα» βρισκόταν πολύ κοντά στις δεξαμενές προπανίου, παρασύρθηκε από το ωστικό κύμα και έπεσε στο έδαφος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega όταν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του, ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Στα πλάνα των άλλων δύο βίντεο διακρίνεται η έντονη λάμψη που προκάλεσε η έκρηξη, καθώς και η φωτιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Μαρτυρία φύλακα – Το ωστικό κύμα τον εκτίναξε

Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία του φύλακα ο οποίος σώθηκε από θαύμα. Όπως φαίνεται στα βίντεο, ο φύλακας πραγματοποιούσε περιπολία με φακό σε απόσταση αναπνοής από τις δεξαμενές υγραερίου τη στιγμή της έκρηξης. Ο ίδιος περιέγραψε στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πως το ωστικό κύμα τον εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου, ενώ δευτερόλεπτα μετά άκουσε φωνές να καλούν σε βοήθεια από τον χώρο της παραγωγής και της συσκευασίας, όπου είχε ήδη ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Η δήλωση του φύλακα:

«Με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από το σημείο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές υγραερίου, τις οποίες τις είχα στο δεξί μου χέρι και συνέχισα σε απόσταση πέντε μέτρων, όταν και άκουσα δύο εκρήξεις. Ένα ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου περίπου και σηκώνοντας αντιλήφθηκα ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο όπου βρισκόταν η παραγωγή – συσκευασία και άκουγα φωνές, οι οποίες προέρχονταν από τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά».

Οι «κώδωνες κινδύνου» που αγνοήθηκαν

Στο μεταξύ, καταθέσεις «φωτιά» περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την έκρηξη.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, λαταγράφεται μαρτυρία για συναγερμό που ηχούσε επαναλαμβανόμενα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα». Μένει να εξεταστεί αν όντως ήταν λάθος μήνυμα ή όχι.

Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν μεταφέρει στη διοίκηση τα παράπονα για την ανυπόφορη οσμή, λαμβάνοντας την οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, επιμένοντας στο σενάριο της δυσοσμίας από τους υπονόμους.

«Η μυρωδιά από τη διαρροή στις σωληνώσεις ήταν τόσο έντονη που έτσουζαν τα μάτια μας, καλύπταμε τη μύτη με τα ρούχα μας» είναι μερικά από τα όσα είπαν οι εργαζόμενοι.

Μαρτυρία εργαζομένης αναφέρει ότι η δυσοσμία ήταν έντονη ακόμη και λίγες ώρες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κανένα προληπτικό μέτρο.