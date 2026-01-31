Φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονίζουν συγγενείς των γυναικών που βρήκαν τραγικό θάνατο - Real.gr

Οι συγγενείς των πέντε γυναικών δεν μπορούν να πιστέψουν πως μέσα σε μια στιγμή οι ζωές τους άλλαξαν για πάντα.

Στη φονική έκρηξη έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες. «Υπήρχαν πολλές προειδοποιήσεις για να αποφευχθεί αλλά δεν ξέρω γιατί… δεν υπάρχει εξήγηση», είπε ο γιος της Βούλας Μπουκουβάλα.

«Δυστυχώς είναι κανονικότητα στο κράτος μας να υπάρχει κάτι αδήλωτο ωστόσο όσοι υπέγραψαν θα πρέπει να απολογηθούν», πρόσθεσε.

«Εδώ και κάμποσο καιρό τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο, μυρίζει υγραέριο. Μας ανατίναξαν. Μας ανατίναξαν», λέει η μητέρα της Ελένης Κατσαρού.

Στο μεταξύ, σε δύο βασικούς άξονες επικεντρώνονται οι έρευνες, μετά από εισαγγελική εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με τις Αρχές να εξετάζουν αφενός το τεχνικό σκέλος της έκρηξης και αφετέρου τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών σε σχέση με τις άδειες και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν κρίσιμα ευρήματα που προκύπτουν τόσο από τις αυτοψίες όσο και από υπηρεσιακά έγγραφα.