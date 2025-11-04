Πέντε συλλήψεις για το φονικό στη Χαλκίδα: Ανάμεσά τους νεαρός που είχε εμπλακεί στην υπόθεση Λυγγερίδη - Real.gr

Ταυτοποιήθηκε ένας από τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 23χρονου και τον τραυματισμό άλλων δύο, πιθανότατα για οπαδικές διαφορές.

Του Θεοδόση Π. Πάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr, ο 19χρονος που συνελήφθη ήταν στη δικογραφία για τη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023, εναντίον του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο το βόλεϊ στου Ρέντη.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε 5 συλλήψεις για την δολοφονία του 23χρονου, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό άλλων ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται.

Στο οπαδικό επεισόδιο της Χαλκίδας συμμετείχαν συνολικά οκτώ άτομα, τα οποία επέβαιναν σε δύο οχήματα.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην Ασφάλεια Χαλκίδας.

Το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας έχει προκαλέσει σοκ στην Εύβοια.

Δείτε το βίντεο από τη μεταφορά του νεκρού μετά από τα μαχαιρώματα στη Χαλκίδα που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ:

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες , ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ήρθαν σε μεταξύ τους διαπληκτισμό με αποτέλεσμα ο 23χρονος να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ιδιωτικό αγροτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Οι συνοδοί του, σύμφωνα με πληροφορίες, εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και δεύτερο άτομο που έχει δεχθεί επίθεση από μαχαίρι. Ο νεαρός, σοβαρά τραυματισμένος, βρέθηκε αιμόφυρτος κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας όπου και νοσηλεύεται.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε 5 συλλήψεις για την δολοφονία του 23χρονου, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό άλλων ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται.

Γυναίκα που ήταν ήταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας την ώρα που πήγαν τον 23χρονο αιμόφυρτο συγκλονίζει με την περιγραφή της στο evima.gr: «Είμαι σε σοκ! Έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας.

Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών… για τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικά μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Στα χέρια μας… Με τι ψυχή; Με τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου; Πώς φτάσαμε να χαρίζουμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο; Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της, ένα ένα… Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας — πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας», είπε έντρομη η γυναίκα.