Φονικό στην Αιτωλοακαρνανία: Αποκαλύψεις για την ενέδρα - Real.gr

Τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο 44χρονος δράστης είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία του προέδρου της τοπικής κοινότητας Λιθοβουνίου.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Aναμενόμενη, για όσους γνωρίζουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, χαρακτηρίζεται η προφυλάκιση του καθ’ ομολογία δράστη της δολοφονίας του κοινοτάρχη Λιθοβουνίου Αγρινίου, Κώστα Αλεξανδρή. Οι προσπάθειες του 44χρονου να αποδώσει την πράξη του σε προσπάθεια άμυνας δεν έπεισαν τις δικαστικές Αρχές, με αποτέλεσμα μετά τη μαραθώνια οκτώ ωρών απολογία του να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Το περασμένο Σάββατο το πρωί, το θύμα βρισκόταν στο καφενείο του χωριού και έπινε τον καφέ του, όταν είδε τον δράστη να περνά με το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάρτυρες που κατέθεσαν στις Αρχές υποστήριξαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί. Λίγο έξω από το χωριό, προς τον Αγιο Ανδρέα, ο 44χρονος έβγαλε την καραμπίνα που είχε μαζί του και πυροβόλησε τρεις φορές το αυτοκίνητο του κοινοτάρχη. Ο 50χρονος, τραυματισμένος, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο κατέληξε σε ένα χωράφι με ελιές, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο δράστης υποστήριξε από την αρχή στους αστυνομικούς ότι ενήργησε σε καθεστώς αυτοάμυνας, καθώς είδε τον 50χρονο να τον σκοπεύει με καραμπίνα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που εξέτασαν τον τόπο του εγκλήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η άγρια δολοφονία δεν φαίνεται να πίστεψαν τα λεγόμενά του. Οπως δείχνουν τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η Αστυνομία, το όχημα του θύματος είχε δεχθεί πυρά από πίσω, γεγονός που έθετε υπό αμφισβήτηση τον ισχυρισμό περί αμυντικής ενέργειας.

«Ραντεβού»

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι το πιθανότερο σενάριο ήταν να πρόκειται για ενέδρα θανάτου και θεώρησαν λιγότερο πιθανό οι δύο άνδρες να είχαν δώσει κάποιο ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν, το θύμα φέρεται να ακολούθησε τον 44χρονο, ο οποίος σταμάτησε σε ένα σημείο. Οταν το αυτοκίνητο του κοινοτάρχη πλησίασε, τότε τον πυροβόλησε μία φορά στο παρμπρίζ. Αποτέλεσμα ήταν το όχημα να εκτραπεί από την πορεία του, ενώ ο δράστης συνέχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο από το πίσω μέρος. Στον 44χρονο δράστη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Κίνητρο της άγριας δολοφονίας φαίνεται να ήταν η μακρόχρονη ερωτική αντιζηλία για τη σύζυγο του 50χρονου κοινοτάρχη και οι αλλεπάλληλες εντάσεις και εκατέρωθεν απειλές, που σύμφωνα με τις Αρχές οδήγησαν σε καρτέρι θανάτου.

Ολοι στο χωριό γνώριζαν πως οι δύο άνδρες, που γνωρίζονταν από μικρά παιδιά, είχαν καταλήξει από φίλοι εχθροί όταν ο 44χρονος πριν από περίπου ενάμιση χρόνο σύναψε σχέση με τη σύζυγο του 50χρονου. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, αδυνατούσε να αποδεχθεί το γεγονός και τα επεισόδια μεταξύ των δύο ανδρών ήταν συχνά. «Ο Κώστας ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Νοιαζόταν για όλους και βοηθούσε όλους στο χωριό. Δυστυχώς, έφυγε με τον χειρότερο τρόπο. Δεν άντεχε αυτή την κατάσταση. Οταν έβλεπε τον 44χρονο, αισθανόταν προδομένος. Ηταν συχνοί οι καβγάδες. Ολοι το ξέραμε», λέει κάτοικος του χωριού στη Realnews.

Ο 44χρονος, κατά την προανακριτική απολογία του αλλά και ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του και φοβήθηκε ότι θα τον σκοτώσει. «Φοβήθηκα και χτύπησα πρώτος. Τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ενώ ομολόγησε ότι υπήρχε ερωτική αντιζηλία.

«Δεν περιμέναμε να γίνει κάτι τέτοιο στο χωριό μας. Και οι δύο ήταν καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά. Δεν είχαν μπλέξει ποτέ και πουθενά. Μεγάλωσαν μαζί. Δεν περιμέναμε ότι θα κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα πώς οδηγήθηκαν εκεί αυτοί ξέρουν…», τονίζει ένας ακόμη κάτοικος του χωριού.

Η σύζυγος

Από την πλευρά της, η σύζυγος του 50χρονου κοινοτάρχη φέρεται να κατέθεσε ενώπιον των αστυνομικών ότι διατηρούσε σχέση με τον δράστη χαρακτηρίζοντάς τον καλό και ευγενικό άνθρωπο. Οπως είπε, ο σύζυγός της προκαλούσε τον δράστη, αλλά δεν περίμενε να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, δήλωσε συγκλονισμένη από τη δραματική εξέλιξη που έλαβε η διαμάχη των δύο ανδρών.

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος μετά την πράξη του παραδόθηκε στις Αρχές, αφού προηγουμένως είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν στο σπίτι του και κατέσχεσαν το όπλο που τους παρέδωσε ο ίδιος. Πριν από την απολογία του 44χρονου εξετάστηκαν από τις δικαστικές Αρχές στο Μεσολόγγι οκτώ συνολικά μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Ωστόσο, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν στάθηκε ικανό να αλλάξει τη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα που έκριναν τον 44χρονο προφυλακιστέο.