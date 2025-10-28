Φονικό στην Κίσσαμο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 52χρονο - Real.gr

Τι στέρησε τη ζωή στον 52χρονο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Η σφαίρα στην καρδιά, ήταν το μοιραίο χτύπημα που κόστισε τη ζωή του 52χρόνου από το Έλος Κισάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων ο 52χρονος έφερε δύο διαμπερή τραύματα, ένα στο στέρνο το οποίο ήταν διαδερμικό και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού. Εκείνο όμως που του στέρησε τη ζωή ήταν, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ένα τυφλό τραύμα στο στήθος που τον βρήκε στην καρδιά.

Ο 51χρόνος δέχτηκε συνολικά τρεις σφαίρες από το όπλο του 23 χρόνου, ένα 22αρι, το οποίο εντοπίστηκε, σήμερα, πεταμένο στο Ελαφονήσι σε σημείο που υπέδειξε ο δράστης στις αστυνομικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23 χρόνος δράστης, που παραδόθηκε στις αρχές, οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και μετά τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν (για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία) ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε προηγηθεί μία έντονη λογομαχία μεταξύ του 52χρονου θύματος και του 23χρονου, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραβήξει ένα όπλο των 22χιλιοστών και να τον πυροβολήσει εξ επαφής στο στήθος τρεις φορές.

Ο περισσότερος κόσμος είχε φύγει εκείνη τη στιγμή από την πλατεία του χωριού. Όσοι είχαν μείνει όμως, έσπευσαν να τον βοηθήσουν και να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο και ήταν εκτός Υπηρεσίας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και των διασωστών του ΕΚΑΒ, κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, το θύμα κατέληξε, ενώ στο χωριό εκφράζονταν φόβοι ακόμη και για βεντέτα.

Οι δύο συγγενείς φέρονται να είχαν διαφορές, ενώ πριν από λίγες ημέρες ο 52χρονος φέρεται να είχε χαστουκίσει το θύμα ύστερα από έναν ακόμη τσακωμό που είχαν. Το ίδιο το θύμα ήταν παραβατικός και είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές για φασαρίες, τσακωμούς και ξυλοδαρμούς που ο ίδιος προκαλούσε.