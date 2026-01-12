Φονικός ξυλοδαρμός 17χρονου στις Σέρρες: Κατεπείγουσα έρευνα για τις ενέργειες Αρχών μετά τις καταγγελίες του «Χαμόγελου του Παιδιού» - Real.gr

Quantcast
Φονικός ξυλοδαρμός 17χρονου στις Σέρρες: Κατεπείγουσα έρευνα για τις ενέργειες Αρχών μετά τις καταγγελίες του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Φονικός ξυλοδαρμός 17χρονου στις Σέρρες: Κατεπείγουσα έρευνα για τις ενέργειες Αρχών μετά τις καταγγελίες του «Χαμόγελου του Παιδιού»

12:01, 12/01/2026
Φονικός ξυλοδαρμός 17χρονου στις Σέρρες: Κατεπείγουσα έρευνα για τις ενέργειες Αρχών μετά τις καταγγελίες του «Χαμόγελου του Παιδιού»

  • Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε στις Σέρρες για τις ενέργειες των Αρχών, μετά τις καταγγελίες του «Χαμόγελου του Παιδιού» σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου κατηγορούμενου.
  • Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων φορέων που επιλήφθηκαν των αναφορών.
  • Ο 16χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος την περασμένη Παρασκευή και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.
Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου, από 16χρονο, στις Σέρρες.

Η εισαγγελική έρευνα συνδέεται με τις αναφορές που είχε κάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν σχετικών καταγγελιών, για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου κατηγορούμενου.

Σέρρες: Τι καταγγέλλει η οικογένεια του 17χρονου που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από 16χρονο

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Νικολόπουλος ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έτσι ώστε να διακριβωθούν ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων φορέων, που επιλήφθηκαν των αναφορών που έκανε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Κατά πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί, εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος απολογήθηκε, την περασμένη Παρασκευή, ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

