Φονικός ξυλοδαρμός 17χρονου στις Σέρρες: Ψάχνουν για συνεργούς στη δολοφονία - Real.gr

Ατομα νεαρής ηλικίας εξετάζουν οι αστυνομικές και οι δικαστικές Αρχές, στην προσπάθειά τους να διαπιστώσουν αν συμμετείχαν και άλλοι στον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Aνακρίσεις νεαρών ατόμων που δεν αποκλείεται να έχουν συμμετοχή στο περιστατικό του φονικού ξυλοδαρμού του 17χρονου Αγγελου στις Σέρρες διεξάγουν οι Αρχές. Εν αναμονή του επίσημου πορίσματος της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα ρίξει φως στις ακριβείς αιτίες θανάτου, δικαστικές και αστυνομικές Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν ισχύει το σενάριο για συμμετοχή περισσότερων ατόμων στον φονικό ξυλοδαρμό, πέραν του 16χρονου που έχει συλληφθεί και έχει προφυλακιστεί.

Η σφοδρότητα των χτυπημάτων που δέχθηκε ο 17χρονος οδηγεί τους στενούς συγγενείς του θύματος να πιστεύουν πως υπάρχουν άτομα που γνωρίζουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση, ενώ ο πατέρας του 17χρονου, με δηλώσεις του στη Realnews την περασμένη Κυριακή έχει ήδη μιλήσει για «δράση συμμορίας».

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε στον 17χρονο από τις Σέρρες, τα ιατροδικαστικά ευρήματα περιλαμβάνουν βαριές κακώσεις στο κεφάλι, στον λαιμό, στον θώρακα και στο υπόλοιπο σώμα.

Για τα συμπεράσματα που θα βγουν από την ιατροδικαστική εξέταση, μίλησε στην «R» ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, σημειώνοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις από την ιατροδικαστική έρευνα στη σορό του ανηλίκου δείχνουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το πρώτο που πρόκειται να αποκαλυφθεί είναι αν κατά τον ξυλοδαρμό χρησιμοποιήθηκαν όπλα, όπως ρόπαλα ή σιδερογροθιές.

«Ο 17χρονος υπέστη θανατηφόρες κακώσεις που έχουν προκληθεί από πολύ ισχυρές πλήξεις. Ο ιατροδικαστής, που έχει αναλάβει την υπόθεση, θα είναι σε θέση να καταλάβει αν τα χτυπήματα έχουν προέλθει από κάποιο αντικείμενο ή από γυμνό χέρι. Πάνω στο κάθε τραύμα διακρίνεται το αποτύπωμα στο δέρμα και φαίνεται αν έχει προέλθει από ρόπαλο ή κάποια σιδερογροθιά», λέει στην «R» ο Γ. Λέων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η ιατροδικαστική εξέταση δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις για τον αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν στον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 17χρονου Αγγελου.

«Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, το κομβικό ερώτημα είναι αν ο θάνατος του παιδιού προήλθε από τα χτυπήματα του 16χρονου ή είχαν εμπλακεί και άλλα άτομα στον ξυλοδαρμό του. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να εξιχνιάσει ο ιατροδικαστής από το πλήθος των κακώσεων, καθώς και ένα άτομο μπορεί να προχωρήσει σε πολλαπλές και ισχυρές πλήξεις. Αυτό είναι έργο των προανακριτικών Αρχών που ερευνούν την υπόθεση του 17χρονου Αγγελου», εξηγεί ο Γ. Λέων.

«Είναι αθώος»

Ο άγριος ξυλοδαρμός του 17χρονου στις Σέρρες συνέβη στις 5 Ιανουαρίου 2026, όταν ο 16χρονος του επιτέθηκε εξαιτίας ενός μηνύματος που έστειλε το θύμα στην κοπέλα του δράστη. «Αν τα χαλάσεις με τον Α… (16χρονος), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί», φέρεται να έγραψε ο 17χρονος στο μήνυμα το οποίο προκάλεσε την οργή του, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς. Στη συνέχεια ο 16χρονος συνάντησε τον Αγγελο έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, όπου ακολούθησε ο ξυλοδαρμός του. Ο 17χρονος, νιώθοντας αδιαθεσία, πήγε σε υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Εκεί βρέθηκε νεκρός από την αδελφή του, το πρωί της επόμενης ημέρας.

Ο 16χρονος, με ποινικό παρελθόν, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, ομολογώντας την πράξη του και προφυλακίστηκε, ωστόσο από την πρώτη στιγμή τονίζει ότι τα τραύματα που προκάλεσε στον 17χρονο δεν ήταν τόσο βαριά ώστε να του στοιχίσουν τη ζωή.

Βέβαιη πως ο γιος της δεν ευθύνεται για τα δολοφονικά χτυπήματα που δέχθηκε ο Αγγελος, δηλώνει η μητέρα του 16χρονου προφυλακισμένου, υπογραμμίζοντας πως «μέχρι το δικαστήριο, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάποια στοιχεία γιατί μπορεί να είναι αθώος τελικά». Η ίδια πιστεύει ότι το παιδί της είναι αθώο και επισημαίνει ότι «δεν θέλω να πιστέψω ότι ο γιος μου είναι δολοφόνος, είναι πολύ βαρύ».

«Νόμος» της φυλακής

Ο άγραφος νόμος της φυλακής ίσχυσε για ακόμη μία φορά καθώς ο 16χρονος, ο οποίος προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μέσα στις φυλακές ανηλίκων της Κασσαβέτειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου έντεκα ανήλικοι, ηλικίας 15 έως 18 χρόνων, φέρεται πως τον χτύπησαν άγρια και στη συνέχεια τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο, μέσα στο κελί των φυλακών που κρατείται από την ημέρα που ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, γεμάτος με σημάδια από χτυπήματα, όπου του έγιναν προληπτικά όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Επειτα από περίπου επτά ώρες επέστρεψε στις φυλακές και στο κελί του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έκαναν οι υπεύθυνοι του καταστήματος κράτησης, ο καβγάς ξεκίνησε ύστερα από παρατήρηση που δέχθηκε ο 16χρονος από έναν άλλον συγκρατούμενό του.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων των φυλακών Κασσαβέτειας, Θανάσης Οικονόμου, μιλώντας για το περιστατικό επίθεσης εις βάρος του 16χρονου κρατουμένου σημείωσε ότι δεν ισχύουν όσα είδαν το φως της δημοσιότητας ότι ο νεαρός κρατούμενος μαστιγώθηκε με καλώδιο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν είναι αλήθεια αυτά που γράφονται καθώς μέσα στη φυλακή δεν υπάρχουν καλώδια».

Παράλληλα, ο Θ. Οικονόμου ξεκαθάρισε πως ένα δεύτερο περιστατικό που έλαβε χώρα μέσα στη φυλακή κάποιες ώρες αργότερα, όταν κρατούμενος έβαλε φωτιά στο στρώμα του, δεν συνδέεται με τον ξυλοδαρμό του 16χρονου κρατουμένου.