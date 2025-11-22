Φως στο Τούνελ: Δραματική τροπή στην υπόθεση της Ρευματιάς - Real.gr

Σοκ προκαλούν οι καταιγιστικές εξελίξεις στο πολύκροτο θρίλερ της Ρευματιάς Μελιγαλά, καθώς και οι αποκαλύψεις της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» στην υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου η οποία αγνοείται από τις 13 Οκτωβρίου 2021 και η σορός της εντοπίστηκε έπειτα από τέσσερα χρόνια μέσα σε σπηλαιοβάραθρο βάθους σχεδόν πέντε μέτρων.

Όλα ξεκίνησαν μετά την έρευνα της εκπομπής όταν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα έφτασε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που προκάλεσε συναγερμό. Η φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν σταθερή και βέβαιη, σαν να γνώριζε καλά την περιοχή. Υπέδειξε ένα απόκρημνο σημείο, σχεδόν απάτητο, λέγοντας πως εκεί βρίσκονταν οστά που “μοιάζουν ανθρώπινα”. Όπως όλα δείχνουν, τα λόγια του μάρτυρα επιβεβαιώνονται.

Η τοποθεσία που υπέδειξε δεν απέχει πολύ από το σημείο όπου, πριν από λίγες ημέρες, ένας βοσκός είχε βρει τα ρούχα της αγνοούμενης μητέρας, ευρήματα που είχαν παρουσιαστεί στην εκπομπή. Το εξωτερικό συνεργείο του «Τούνελ», μαζί με τον ίδιο τον βοσκό, ξεκίνησε αμέσως για το σημείο, ακολουθώντας τη διαδρομή μέσα από τις αναμνήσεις και τα ίχνη των πρώτων ερευνών.

Η πορεία αποδείχθηκε εξαντλητική. Για να φτάσουν χρειάστηκαν περίπου 2,5 ώρες ανάβασης, μέσα σε άγριο δάσος, ανάμεσα στη Ρευματιά και τη Μάλφη — περιοχές όπου άνθρωπος δύσκολα πλησιάζει. Το σημείο είναι γνωστό στους ντόπιους ως «Σπέλα». Στο παρελθόν είχαν περάσει από εκεί εθελοντές και διασώστες, είχαν ψάξει σπιθαμή προς σπιθαμή, όμως η Αμαλία δεν είχε εντοπιστεί.

Κι όμως, τώρα, η ανακάλυψη αυτών των οστών φέρνει ξανά τα πάντα στην επιφάνεια. Το μέρος είναι δυσπρόσιτο, σκοτεινό και σχεδόν απειλητικό, γεμάτο ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να βρέθηκε τέσσερα μέτρα κάτω, μέσα σε μια στενή σπηλιά; Ποιος ή τι τον οδήγησε εκεί; Και, κυρίως, θα μπορέσει αυτή η νέα αποκάλυψη να ρίξει φως στο θρίλερ που κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας εδώ και χρόνια;

Η απάντηση, όπως όλα δείχνουν, πλησιάζει — κι ίσως να είναι η πιο κρίσιμη στιγμή σε μια υπόθεση που μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της Μεσσηνίας.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ»

Ύστερα από μία πολύωρη, κοπιώδη πορεία μέσα από δύσβατες ανηφόρες, το εξωτερικό συνεργείο ερευνών του «Τούνελ» κατάφερε να φτάσει στο απομονωμένο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα οστά της άτυχης Αμαλίας Νικολοπούλου, όπως όλα δείχνουν.

Μαζί τους και ο βοσκός, ο άνθρωπος που είχε βρει τα ρούχα της σε άλλο σημείο στο βουνό. «Για μένα είναι αδύνατο να φτάσει κάποιος μόνος του εδώ», τονίζει συγκλονισμένος.

«Για να βρεθεί κανείς σε αυτό το σημείο, θα έπρεπε να υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος. Ακόμα κι αν γνώριζε την περιοχή, η διαδρομή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και δύσβατη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα ερχόταν μόνη της. Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ τριγύρω, να πεις πως το ακολούθησε και έπεσε κατά λάθος στην σπηλιά. Με τίποτα… δεν μπορώ να το εξηγήσω».