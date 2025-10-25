Φως στο Τούνελ: Νέα σοκαριστικά στοιχεία στην υπόθεση της 87χρονης στο Κολωνάκι - Real.gr

Quantcast
Φως στο Τούνελ: Νέα σοκαριστικά στοιχεία στην υπόθεση της 87χρονης στο Κολωνάκι

08:02, 25/10/2025
Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος της χήρας του πρώην υπουργού στο Κολωνάκι.

Τον Ιανουάριο του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα, η Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα του πρώην υπουργού Βορείου Ελλάδος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, Γιάννη Παπαδόπουλου, βρήκε φρικτό θάνατο, όταν το διαμέρισμά της στην καρδιά του Κολωνακίου τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Αρχικά, όλοι έκαναν λόγο για ένα τραγικό δυστύχημα.

Σήμερα όμως η υπόθεση ερευνάται από το Ανθρωποκτονιών με εντολή Εισαγγελέα.

Οπως μετέδωσε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής «πράξη ατόμου ή ατόμων, διέβρεξε με εύφλεκτο υγρό τον καναπέ του καθιστικού και το χώρο πέριξ αυτού, καθώς και την Ελένη Παπαδοπούλου».

Τα πορίσματα της Πυροσβεστικής και τα εργαστηριακά ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων που παρουσίασε η εκπομπή ανατρέπουν τα δεδομένα και μετατρέπουν την υπόθεση από «τραγικό δυστύχημα» σε ύποπτη εγκληματική ενέργεια.

 

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή, οι άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) παρέλαβαν και εξέτασαν τα ρούχα του θύματος. Στα εργαστήρια ανιχνεύθηκε χημική ουσία που χρησιμοποιείται ως επιταχυντής καύσης, ένδειξη ότι το σώμα της είχε περιλουστεί με εύφλεκτο υλικό πριν ξεσπάσει η φωτιά. Το εύρημα αυτό αποδεικνύει ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε με πρόθεση και όχι από τυχαία αιτία.

Παράλληλα, κατά την τοξικολογική ανάλυση ανιχνεύθηκε δραστική ουσία ηρεμιστικών και αντικαταθλιπτικών χαπιών σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη ουσία δεν περιλαμβανόταν στο ιατρικό ιστορικό της γυναίκας, καθώς δεν της είχαν χορηγηθεί ανάλογα σκευάσματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή ή σε βαθιά καταστολή τη στιγμή που οι φλόγες τύλιγαν το σπίτι της.

Το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της – μόλις 5% – θεωρείται οριακά φυσιολογικό για βαριά καπνίστρια και δεν συνάδει με θύμα που πέθανε από εισπνοή καπνού μιας φωτιάς που προκλήθηκε από τσιγάρο .

