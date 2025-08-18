Quantcast
Φωτιά σε δασική έκταση στη Μεγαλόπολη - Real.gr
real player

Φωτιά σε δασική έκταση στη Μεγαλόπολη

18:41, 18/08/2025
Φωτιά σε δασική έκταση στη Μεγαλόπολη

Πυρκαγιά ξέσπασε, μετά από κεραυνό, σε δασική περιοχή στη θέση Βεδουρίτσα, μεταξύ Ανεμοδουρίου και Μαρμαριάς, του δήμου Μεγαλόπολης, στην Αρκαδία. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved