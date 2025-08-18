Φωτιά σε δασική έκταση στη Μεγαλόπολη - Real.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε, μετά από κεραυνό, σε δασική περιοχή στη θέση Βεδουρίτσα, μεταξύ Ανεμοδουρίου και Μαρμαριάς, του δήμου Μεγαλόπολης, στην Αρκαδία. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

