Φωτιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Αμερικής – Δεν εγκλωβίστηκαν άτομα - Real.gr

Πυρκαγια σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Λευκωσίας, κοντά στην πλατεία Αμερικής, ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, για να επιχειρήσει για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Οrange Press φαίνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών να τη θέσουν υπό έλεγχο, κάτι που τελικά επετεύχθη μετά τις 12:00. Από τον έλεγχο που έκαναν οι πυροσβέστες που μπήκαν στο φλεγόμενο διαμέρισμα δεν βρήκαν μέσα ενοίκους. Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής ερευνούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.