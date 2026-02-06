Φωτιά σε διπλοκατοικία στον Κολωνό: Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα, ένα από μπαλκόνι - Real.gr

Φωτιά σε διπλοκατοικία στον Κολωνό ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα απεγκλωβίζοντας συνολικά τρία άτομα.

Το ένα απεγκλωβίστηκε από μπαλκόνι με χρήση ειδικής σκάλας, μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το κλιμακοστάσιο ενώ ένας άνδρας απομακρύνθηκε από το ισόγειου του σπιτιού, από όπου, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά.

Και οι τρεις που απεγκλωβίστηκαν μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο «Σισμανόγλειο».