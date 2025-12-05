Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στα Διαβατά – Επιχειρουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής 05/12 σε αύλειο χώρο εταιρείας ανακυκλώσιμων υλικών στα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε σημείο παραπλεύρως της Εγνατίας Οδού, στην εσωτερική περιφερειακή, ενώ οι φλόγες τύλιξαν σωρούς ανακυκλώσιμων υλικών, επεκτεινόμενες γρήγορα σε μεγάλο μέρος του χώρου.

Στο σημείο καταφθάνουν συνεχώς πυροσβεστικά οχήματα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης.

Οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.