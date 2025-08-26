Φωτιά σε γήπεδο στο Ηράκλειο: Δεν άντεξε ο 40χρονος εγκαυματίας - Real.gr

Υπέκυψε, δυστυχώς, στα βαρύτατα τραύματά του ο 40χρονος Νίκος, ο ένας από τους δύο εγκαυματίες της φωτιάς που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ την περασμένη Παρασκευή.

Ο άτυχος άνδρας με αεροδιακομιδή είχε μεταφερθεί στο Λάτσειο Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν από το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο ήδη επιβαρυμένος οργανισμός του, δεν άντεξε όμως: ούτε ένα 24ωρο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του.

“Δάκρυα” για τον 40χρονο

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγική είδηση, φίλοι και συγγενείς του Νίκου τόν αποχαιρετούν με σπαρακτικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, δύο από τους συνεταίρους του άτυχου άνδρα, με τους οποίους διατηρούσε μαζί την καντίνα στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, έμαθαν το “μαύρο” μαντάτο την ώρα που βρίσκονταν στην Πυροσβεστική για να δώσουν κατάθεση σχετικά με την υπόθεση.

Με το που ενημερώθηκαν για τον χαμό του 40χρονου ξέσπασαν σε λυγμούς.

Συγκινητικός ήταν και ο αποχαιρετισμός του Α.Ο Θερίσσου με ανάρτηση στο Facebook.

Οι προσευχές όλων με την 36χρονη Μαρία

Την ίδια στιγμή, τη δική της μάχη δίνει η έτερη εγκαυματίας, η 36χρονη Μαρία, που νοσηλεύεται επίσης στο Λάτσειο Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου. Οι προσευχές όλων συνοδεύουν τον αγώνα της, ενώ συγκλονιστική ήταν η κινητοποίηση της κοινωνίας του Ηρακλείου, που ανταποκρίθηκε στην έκκληση της οικογένειας της νεαρής κοπέλας, προσφέροντάς της αίμα.