Φωτιά σε κατοικία στο Περιστέρι: Δύο γυναίκες στο νοσοκομείο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε ισόγειο διπλοκατοικίας στο Περιστέρι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 80 και 50 ετών.

Η μία αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού, ενώ η δεύτερη φέρει εγκαύματα στα χέρια.

Και οι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: