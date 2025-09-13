Φωτιά σε σπίτι στην Αμαλιάδα - Νεκρός εντοπίστηκε 60χρονος - Real.gr

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το πρωί ένας ηλικιωμένος, κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε σπίτι, στην περιοχή Λαβδέικα, της Αμαλιάδας.

Ειδικότερα, περίοικοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική για φωτιά σε σπίτι και στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Όταν οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι για να σβήσουν την φωτιά, εντόπισαν μέσα σε δωμάτιο τον ηλικιωμένο, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Κατόπιν, οι πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά, πριν επεκταθεί και απειλήσει γειτονικά σπίτια.