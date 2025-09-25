Φωτιά σε σπίτι στην Εύβοια: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης - Real.gr

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 25, Σεπτεμβρίου σε σπίτι στα Πολιτικά Ευβοίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της πυροσβεστικής στο evima.gr η πυρκαγιά προκλήθηκε από το χώρο της κουζίνας και γρήγορα εξαπλώθηκε στο υπόλοιπο σπίτι και παρά τις προσπάθειες της πυροσβεστικής και των εθελοντών το σπίτι κάηκε ολοσχερώς.

Απο τη φωτιά τραυματίστηκε με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ψαχνών στο νοσοκομείο.

Στη σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές του ΣΕΔΔΔ, ΣΕΑΚ και κατάφεραν να σώσουν τα διπλανά σπίτια και τα χωράφια στα οποία δεν πρόλαβε να επεκταθεί η πυρκαγιά.