Φωτιά σε σπίτι στον Αμάρυνθο Εύβοιας - Kινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Real.gr
Φωτιά σε σπίτι στον Αμάρυνθο Εύβοιας – Kινητοποίηση της Πυροσβεστικής

14:24, 21/02/2026
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2) σε σπίτι στον Αμάρυνθο Ευβοίας.

Όπως αναφέρει το evima.gr, στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές.

