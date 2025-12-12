Φωτιά σε συρόμενο νταλίκας στην Κορίνθου-Πατρών, στο ύψος του Δερβενίου - Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία - Real.gr

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε συρόμενο νταλίκας που κινούνταν στην Εθνική Οδό Πατρών - Αθηνών, στο ύψος του Δερβενίου Κορινθίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τo korinthostv, η πυρκαγιά ξεκίνησε στο ρυμουλκούμενο μέρος του οχήματος. Ο οδηγός αντιλήφθηκε τον καπνό εγκαίρως, ακινητοποίησε το φορτηγό στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και απομακρύνθηκε με ασφάλεια.

Από το συμβάν σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο ρυμουλκούμενο, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διεκόπη προσωρινά για λόγους ασφαλείας, προκαλώντας μικρή καθυστέρηση στους διερχόμενους οδηγούς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί του αυτοκινητόδρομου και όχημα της Ολυμπίας οδού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε υπόλοιπα τμήματα του οχήματος ή το φορτίο.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.