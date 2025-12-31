Φωτιά σε βυτιοφόρο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Σερρών – Εκρήξεις και διακοπή της κυκλοφορίας - Real.gr

Φωτιά σε βυτιοφόρο ξέσπασε στο 19ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Σερρών πριν από λίγη ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η φωτιά στο όχημα ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες περίπου στις 09:15, με το βυτιοφόρο αυτή την ώρα να καίγεται ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σημειώνονται εκρήξεις και η πυρκαγιά έχει επεκταθεί.

Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού για λόγους ασφαλείας.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου πρόλαβε να εξέλθει του οχήματος και είναι καλά στην υγεία του.