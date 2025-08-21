Quantcast
Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Real.gr
real player

Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας – Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

14:09, 21/08/2025
Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας – Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιντζαίικα Αχαΐας.
Άμεσα έσπευσαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην πορεία οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν. Πλέον επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι φλόγες καίνε σε δύσβατη περιοχή, ενώ δεν βρίσκονται κοντά σε σπίτια.

Μάλιστα ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Ειδικότερα, για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

 

https://x.com/pyrosvestiki/status/1958459655589441791?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958459655589441791%7Ctwgr%5E6fbb77bf841e181f56f471f4f1d967608b17989b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.naftemporiki.gr%2Fsociety%2F1996042%2Ffotia-tora-se-dasiki-ektasi-sta-mintzaiika-achaias%2F

 

https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/videos/1424586962168364

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος

14:44 21/08
Με εξαντλημένο στρατό συνεχίζει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ο Νετανιάχου - Ο ρόλος του Τραμπ

Με εξαντλημένο στρατό συνεχίζει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ο Νετανιάχου - Ο ρόλος του Τραμπ

11:32 21/08
Πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Ξεκινά το πρόγραμμα «Αμοργόραμα»

Πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Ξεκινά το πρόγραμμα «Αμοργόραμα»

11:21 21/08
Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

14:09 21/08
Ζελένσκι: Διμερής συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο

Ζελένσκι: Διμερής συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο

12:30 21/08
Αναστολή λειτουργίας για 38 σχολεία στην Ήπειρο

Αναστολή λειτουργίας για 38 σχολεία στην Ήπειρο

13:00 21/08
«Βροχή» οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο στην εφαρμογή «appodixi» και στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

«Βροχή» οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο στην εφαρμογή «appodixi» και στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

07:37 21/08
Διάσωση 52 αλλοδαπών ανοιχτά των Κυθήρων – Μεταφέρθηκαν στο Γύθειο

Διάσωση 52 αλλοδαπών ανοιχτά των Κυθήρων – Μεταφέρθηκαν στο Γύθειο

10:00 21/08

Ροή Ειδήσεων

Η Χριστίνα Μπόμπα επέστρεψε στο Instagram και είχε πολλά να πει

Η Χριστίνα Μπόμπα επέστρεψε στο Instagram και είχε πολλά να πει

15:00 21/08
Χανιά: Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Χανιά: Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

14:45 21/08
Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος

14:44 21/08
Κολομβία: Ο διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και το καρτέλ Clan del Golfo ξανάρχισε στο Κατάρ

Κολομβία: Ο διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και το καρτέλ Clan del Golfo ξανάρχισε στο Κατάρ

14:30 21/08
Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση χωρίς κράνος στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση χωρίς κράνος στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

14:15 21/08
Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

14:09 21/08
Η Μιμή Ντενίση για spa στα Καμένα Βούρλα – Οι πόζες με μπικίνι που εντυπωσίασαν

Η Μιμή Ντενίση για spa στα Καμένα Βούρλα – Οι πόζες με μπικίνι που εντυπωσίασαν

14:00 21/08
ΗΠΑ: Υπό την πίεση του Τραμπ, το Τέξας υιοθέτησε νέο εκλογικό χάρτη που ενισχύει περαιτέρω τους Ρεπουμπλικάνους

ΗΠΑ: Υπό την πίεση του Τραμπ, το Τέξας υιοθέτησε νέο εκλογικό χάρτη που ενισχύει περαιτέρω τους Ρεπουμπλικάνους

13:45 21/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved