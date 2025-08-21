Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Real.gr

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιντζαίικα Αχαΐας.

Άμεσα έσπευσαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην πορεία οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν. Πλέον επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι φλόγες καίνε σε δύσβατη περιοχή, ενώ δεν βρίσκονται κοντά σε σπίτια.

Μάλιστα ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Ειδικότερα, για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

