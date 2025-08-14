Φωτιά στη Χίο: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής - Real.gr

Quantcast
Φωτιά στη Χίο: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής

17:15, 14/08/2025
Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα στο πύρινο μέτωπο της Βόρειας Χίου, καθώς η υποχώρηση των ανέμων έχει δώσει σημαντική ανάσα στις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, που δίνουν για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο έναν αγώνα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, στον συντονισμό της επιχείρησης προστέθηκαν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα, που επιχειρούν από αέρος, ενισχύοντας την προσπάθεια για περιορισμό της φωτιάς στα παραπάνω σημεία.

Στο νησί επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Στο νησί οι ζημιές είναι εκτεταμένες.

Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσό, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά, Αγία Μαρκέλλα.

Από σήμερα, η δύναμη του ΔΕΔΔΗΕ στη Χίο θα ενισχυθεί με επιπλέον συνεργεία από όλη τη χώρα. Τα συνεργεία παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, αναμένοντας οδηγίες της Πυροσβεστικής για ασφαλή πρόσβαση.

