Φωτιά στη Μεσσηνία: Σηκώθηκαν εναέρια για την πυρκαγιά στον Μελιγαλά - Real.gr

Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιές και στη Μεσσηνία.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 28.08.2025 πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ανθούσας, στον Δήμο Οιχαλίας στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στον Μελιγαλά και άμεσα έφτασαν στο σημείο πέντε οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος δέκα ατόμων ενώ από αέρος συνδράμουν και δύο ελικόπτερα.

Νωρίτερα πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο.