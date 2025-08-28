Quantcast
Φωτιά στη Μεσσηνία: Σηκώθηκαν εναέρια για την πυρκαγιά στον Μελιγαλά - Real.gr
real player

Φωτιά στη Μεσσηνία: Σηκώθηκαν εναέρια για την πυρκαγιά στον Μελιγαλά

15:37, 28/08/2025
Φωτιά στη Μεσσηνία: Σηκώθηκαν εναέρια για την πυρκαγιά στον Μελιγαλά

ΠΗΓΗ: Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση

Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιές και στη Μεσσηνία.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 28.08.2025 πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ανθούσας, στον Δήμο Οιχαλίας στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στον Μελιγαλά και άμεσα έφτασαν στο σημείο πέντε οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος δέκα ατόμων ενώ από αέρος συνδράμουν και δύο ελικόπτερα.

Νωρίτερα πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: «Πετύχαμε τους στόχους μας» λέει η Μόσχα - Αντιδράσεις για το χτύπημα σε κτίριο της ΕΕ

Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: «Πετύχαμε τους στόχους μας» λέει η Μόσχα - Αντιδράσεις για το χτύπημα σε κτίριο της ΕΕ

13:39 28/08
Καστοριά: Πώς έγινε η ανείπωτη τραγωδία - Θρήνος για τους 16χρονους που βρήκαν φρικτό θάνατο στην άσφαλτο

Καστοριά: Πώς έγινε η ανείπωτη τραγωδία - Θρήνος για τους 16χρονους που βρήκαν φρικτό θάνατο στην άσφαλτο

13:58 28/08
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει πραγματικά πλεονάσματα - 120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει πραγματικά πλεονάσματα - 120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ

15:23 28/08
Παλλήνη: Συνελήφθη 43χρονος ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα παρακολούθησης σε γυναικείες τουαλέτες εταιρείας

Παλλήνη: Συνελήφθη 43χρονος ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα παρακολούθησης σε γυναικείες τουαλέτες εταιρείας

15:14 28/08
Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Ο ασυνείδητος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε...» - ΒΙΝΤΕΟ

Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Ο ασυνείδητος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε...» - ΒΙΝΤΕΟ

11:12 28/08
Ανησυχία για τον George Clooney – Μειώνει τις εμφανίσεις στη Βενετία λόγω ασθένειας

Ανησυχία για τον George Clooney – Μειώνει τις εμφανίσεις στη Βενετία λόγω ασθένειας

11:45 28/08
Άλιμος: Σπείρα διαρρηκτών είχε «ανοίξει» 15 σπίτια σε Αττική και άλλες περιοχές – Πώς δρούσε - Βίντεο ντοκουμέντο

Άλιμος: Σπείρα διαρρηκτών είχε «ανοίξει» 15 σπίτια σε Αττική και άλλες περιοχές – Πώς δρούσε - Βίντεο ντοκουμέντο

11:44 28/08
Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου – Η υγεία στο επίκεντρο

Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου – Η υγεία στο επίκεντρο

13:10 28/08

Ροή Ειδήσεων

Κρεμλίνο: Η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας για ειρήνη στην Ουκρανία

Κρεμλίνο: Η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας για ειρήνη στην Ουκρανία

15:38 28/08
Φωτιά στη Μεσσηνία: Σηκώθηκαν εναέρια για την πυρκαγιά στον Μελιγαλά

Φωτιά στη Μεσσηνία: Σηκώθηκαν εναέρια για την πυρκαγιά στον Μελιγαλά

15:37 28/08
Σουηδία-Ολλανδία: Με επιστολή τους προς την ΕΕ ζητούν την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ και της Χαμάς

Σουηδία-Ολλανδία: Με επιστολή τους προς την ΕΕ ζητούν την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ και της Χαμάς

15:30 28/08
Κεραμέως: Από την ανεργία στην ευκαιρία - Ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας

Κεραμέως: Από την ανεργία στην ευκαιρία - Ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας

15:30 28/08
Βελόπουλος: Η εκτόξευση των φορολογικών εσόδων οφείλεται στους έμμεσους φόρους και την αισχροκέρδεια μέσω του ΦΠΑ

Βελόπουλος: Η εκτόξευση των φορολογικών εσόδων οφείλεται στους έμμεσους φόρους και την αισχροκέρδεια μέσω του ΦΠΑ

15:27 28/08
Κυρανάκης: Τέλος του 2025 θα λειτουργεί προαστιακό δρομολόγιο μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου

Κυρανάκης: Τέλος του 2025 θα λειτουργεί προαστιακό δρομολόγιο μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου

15:25 28/08
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει πραγματικά πλεονάσματα - 120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει πραγματικά πλεονάσματα - 120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ

15:23 28/08
Bruce Willis: Ζει χωριστά από τη σύζυγό του και τις μικρές κόρες του – Επιδείνωση για την υγεία του

Bruce Willis: Ζει χωριστά από τη σύζυγό του και τις μικρές κόρες του – Επιδείνωση για την υγεία του

15:15 28/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved