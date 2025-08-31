Φωτιά στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης - Επιχειρεί και ελικόπτερο - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε σήμερα λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Νικόπολη Κοζάνης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.