Φωτιά στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης - Επιχειρεί και ελικόπτερο - Real.gr

Φωτιά στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης – Επιχειρεί και ελικόπτερο

17:52, 31/08/2025
Φωτιά ξέσπασε σήμερα λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Νικόπολη Κοζάνης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

