Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής – Επιχειρούν και εναέρια μέσα - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι φλόγες καίνε ελαιόδεντρα ενώ όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.