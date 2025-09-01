Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής – Επιχειρούν και εναέρια μέσα - Real.gr

Quantcast
19:47, 01/09/2025
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι φλόγες καίνε ελαιόδεντρα ενώ όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

