Φωτιά στη Σαλαμίνα - Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις - Real.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι στη Σαλαμίνα. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με ομάδα «πεζοπόρου» της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και εθελοντές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ανατροπές», υπάρχουν αναφορές ότι η φωτιά ξεκίνησε από βεγγαλικά.

Μάλιστα ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», ανέφερε το μήνυμα που εστάλη.