Φωτιά στη Σαλαμίνα - Επιχειρούν εναέρια μέσα - Real.gr
Φωτιά στη Σαλαμίνα – Επιχειρούν εναέρια μέσα

15:41, 25/08/2025
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας.

Kινητοποιήθηκαν 41 Πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 15 οχήματα, 2 A/Φ και 1 E/Π.

Συνδρομή υπάρχει επίσης από υδροφόρες OTA.

