Φωτιά στη Σαλαμίνα - Επιχειρούν εναέρια μέσα - Real.gr

\u03a0\u03c5\u03c1\u03ba\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac \u03c3\u03b5 \u03c7\u03b1\u03bc\u03b7\u03bb\u03ae \u03b2\u03bb\u03ac\u03c3\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c3\u03c4\u03b1 \u0391\u03bc\u03c0\u03b5\u03bb\u03ac\u03ba\u03b9\u03b1 \u03a3\u03b1\u03bb\u03b1\u03bc\u03af\u03bd\u03b1\u03c2.K\u03b9\u03bd\u03b7\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03b8\u03b7\u03ba\u03b1\u03bd 41 \u03a0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03ad\u03c3\u03c4\u03b5\u03c2 \u03bc\u03b5 1 \u03bf\u03bc\u03ac\u03b4\u03b1 \u03c0\u03b5\u03b6\u03bf\u03c0\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd, 15 \u03bf\u03c7\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1, 2 A/\u03a6 \u03ba\u03b1\u03b9 1 E/\u03a0.\r\n\r\n\u03a3\u03c5\u03bd\u03b4\u03c1\u03bf\u03bc\u03ae \u03c5\u03c0\u03ac\u03c1\u03c7\u03b5\u03b9 \u03b5\u03c0\u03af\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c5\u03b4\u03c1\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1\u03b5\u03c2 OTA.