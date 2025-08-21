Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν δασοκομάντος και εναέρια μέσα από τη Ρόδο - Real.gr

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι, στο νησί της Σύμης, σε περιοχή απέναντι από τη Μονή Πανορμίτη. Καθώς το σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην προσέγγιση, κλήθηκαν να συνδράμουν τα εναέρια μέσα που σταθμεύουν στη Ρόδο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον δήμαρχο Σύμης Λευτέρη Παπακαλοδούκα, φωτιά ελέγχεται και η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, υπεύθυνος για την Πολιτική Προστασία Χρήστο Ευστρατίου, ανέφερε ότι στην περιοχή επιχειρούν δασοκομάντος της 11ης ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο και τα 3 Air tractor από τη Ρόδο.