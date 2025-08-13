Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μεγάλη αναζωπύρωση στον Κοιλιωμένο - Real.gr

Στον Παντοκράτορα επικεντρώνονται οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης στη Ζάκυνθο, όπου συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι μία μεγάλη αναζωπύρωση ανάμεσε σε Κοιλιωμένο και Έξω Χώρα κινητοποίησε εκ νέου την Πυροσβεστική.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η φωτιά καίει στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα. Αυτή την ώρα επί τόπου επιχειρούν δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor και ένα ελικόπτερο, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης.

Η νύχτα ήταν δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη ώστε να εμποδίσουν τη φωτιά να φτάσει στα πρώτα σπίτια της Λιθακιάς. Σε τρεις περιπτώσεις εφαρμόστηκε η μέθοδος του αντιπυρ, που απέδωσε, αποσοβώντας την είσοδο της πυρκαγιάς στον οικισμό.

Το πρωί υπήρξε αναζωπύρωση στον Αγαλά από καύση ελαστικών, ενώ στο Κερί η φωτιά έχει πλέον σβήσει και οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους, μετά την απομάκρυνσή τους κατόπιν μηνύματος του 112.

Τόσο στη Λιθακιά όσο και στο Κερί καταλυτικό ρόλο έπαιξε η χρήση της τεχνικής αντιπύρ.

Η ηλεκτροδότηση στη Λιθακιά έχει αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας, η οποία είχε μείνει χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν ήδη καταστραφεί περίπου 15.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων.