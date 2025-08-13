Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώνεται προληπτικά το Καραμανδάνειο νοσοκομείο - Real.gr

Παραμένει ανεξέλεγκτο το μέτωπο γης φωτιάς στην Πάτρα, με την πυρκαγιά να αποκτά κάθε ώρα που περνά και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες πυρόσβεσης, άκρως επικίνδυνες διαστάσεις για την αχαϊκή πρωτεύουσα.

Πριν από λίγο δόθηκε εντολή για εκκένωση του Καραμανδάνειο νοσοκομείου και του Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου, όπως αναφέρει το tempo24.

Οι ηλικιωμένοι από το Κωνσταντοπούλειο μεταφέρονται με λεωφορεία στο ΚΕΤΧ ενώ το ΕΚΑΒ μεταφέρει τους μικρούς ασθενείς του Καραμανδανείου προς άλλο νοσοκομείο.

Στο ΚΕΤΧ μεταβαίνουν και γιατροί για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα που έχουν ανάγκη.