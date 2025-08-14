Φωτιά στην Αχαΐα - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση - Real.gr

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών, του Μπάλα και της Δραγώλενας, ώστε να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, εξ΄ αιτίας της φωτιάς στην περιοχή των Συχαινών, που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης.