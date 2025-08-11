Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας - Ήχησε το 112 - Real.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας.

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και ισχυρή δύναμη κινητοποιήθηκε για την κατάσβεσή της. Σπεύδουν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Στις 3.59 το “112” έστειλε μήνυμα για προληπτική εκκένωση της περιοχής προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.