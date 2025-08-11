Quantcast
Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας - Ήχησε το 112 - Real.gr
Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας – Ήχησε το 112

16:01, 11/08/2025
Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας.

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και ισχυρή δύναμη κινητοποιήθηκε για την κατάσβεσή της. Σπεύδουν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

 

Στις 3.59 το “112” έστειλε μήνυμα για προληπτική εκκένωση της περιοχής προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.

 

 

 

 

