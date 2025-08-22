Quantcast
Φωτιά στην Καρδίτσα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα - Real.gr
real player

Φωτιά στην Καρδίτσα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

17:32, 22/08/2025
Φωτιά στην Καρδίτσα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο όχημα και 14 οχήματα. Παράλληλα, επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) για φωτιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Μάλιστα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής για να είναι σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο όχημα και 14 οχήματα. Παράλληλα, επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved