Quantcast
Φωτιά στην Κεφαλονιά - Μήνυμα από το 112 - Real.gr
real player

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα από το 112

10:24, 08/08/2025
Φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στον Καραβάδο Κεφαλονιάς

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9.30 ενώ κοντά βρίσκονται οικισμοί. Για το λόγο αυτό προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτές και να κατευθυνθούν προς Αργοστόλι.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών». Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved