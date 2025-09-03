Φωτιά στην Μεσσηνία: Συναγερμός σε Αβραμιού και Καλαμάτα – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή - Real.gr

Quantcast
Φωτιά στην Μεσσηνία: Συναγερμός σε Αβραμιού και Καλαμάτα – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή
Φωτιά στην Μεσσηνία: Συναγερμός σε Αβραμιού και Καλαμάτα – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

18:11, 03/09/2025
Φωτιά στην Μεσσηνία: Συναγερμός σε Αβραμιού και Καλαμάτα – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Στο σημείο έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη με 8 οχήματα της Πυροσβεστικής και συνολικά 32 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή του Αβραμιού, στον Δήμο Μεσσήνης. Στο σημείο έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη με 8 οχήματα της Πυροσβεστικής και συνολικά 32 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο τύπου Erickson, ενώ συνδράμουν και δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Μεσσήνης.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά και στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας, ενώ νωρίτερα αντιμετωπίστηκε άμεσα περιστατικό στην Τριόδο του ίδιου Δήμου. Να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιοχές πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής συνεχίζονται με στόχο τον περιορισμό και τον πλήρη έλεγχο των μετώπων.

